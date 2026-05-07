Reservas, cepo y FMI: el trasfondo del choque entre Javier Milei y Caputo con Domingo Cavallo

El exministro cuestionó la estrategia del Gobierno para acumular reservas y planteó una apertura más profunda del cepo cambiario. Las críticas provocaron una dura reacción en medio de la presión por cumplir las metas acordadas con el FMI.

Javier Milei y Luis “Toto” Caputo mantuvieron esta semana un fuerte cruce con el exministro de Economía Domingo Cavallo. Si bien lo que trascendió del conflicto fue la descripción de este último sobre que el actual titular del Palacio de Hacienda es un “trader” (en teoría para el exfuncionario, una categoría algo inferior a la de economista), de fondo hay una disputa general entre el presidente y su ministro, Cavallo y muchos analistas del sector privado. El contrapunto se concentra en la velocidad de recuperación de las reservas (que sería lenta) y la necesidad de cumplir con la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de lograr un acumulado de US$8.000 millones más en el Banco Central para fin de año, ritmo que no se estaría cumpliendo.

Según la visión de Domingo Cavallo, para que esto se logre debiera haber una liberación más firme de la política cambiaria, incluyendo una apertura total del cepo a empresas. Es precisamente esta observación cavallista la que enfureció a Javier Milei y luego a Caputo, y que llevó la discusión al terreno de las redes.

Sin embargo, no son pocos los que acompañan en la visión al exministro y aconsejan avanzar en reformas estructurales que lleven a la política monetaria y cambiaria a una liberación total y efectiva, con cuidado en la evolución de la tasa de interés general de la economía y en la caída de la inflación.

Es el tema del último informe publicado por la Fundación Mediterránea, firmado por el economista Jorge Vasconcelos con el título de “Tiempo, el recurso escaso para armonizar el trilema de reservas, actividad e inflación”. En el paper, el coordinador general de Revista Novedades de la fundación menciona, entre otros temas, la necesidad de avanzar en el mismo sentido que la recomendación de Domingo Cavallo. Pero también en la alternativa de explorar un esquema de renegociación voluntaria de vencimientos de deuda como el experimentado este año en Ecuador, donde se rolearon pagos de corto plazo con largo plazo, lo que provocó una caída sustancial del riesgo país, algo que cuesta mucho conseguir en la Argentina de estos tiempos.