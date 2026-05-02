Impactante choque de camiones y fuego en autopista Córdoba-Rosario dejó un muerto

El impactante choque de camiones ocurrió cerca de Pilar en la provincia de Córdoba. Uno de los vehículos transportaba gas licuado y se incendió.

Un trágico siniestro vial registró este sábado por la madrugada en la autopista Córdoba-Rosario, donde un choque entre dos camiones derivó en un incendio y la muerte de uno de los conductores.

Un trágico siniestro vial registró este sábado por la madrugada en la autopista Córdoba-Rosario, donde un choque entre dos camiones derivó en un incendio y la muerte de uno de los conductores.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 660, en cercanías de la localidad de Pilar, cuando por causas que aún se investigan, dos vehículos de gran porte colisionaron por alcance en el mismo sentido de circulación.

Como consecuencia del impacto, uno de los camiones —un Mercedes Benz que transportaba gas licuado— se incendió rápidamente, generando una situación de extrema peligrosidad en la zona. Las llamas se concentraron en la cabina, donde finalmente se constató el fallecimiento del conductor, cuya identidad aún no fue confirmada.

Dramático choque por alcance En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y servicios de emergencia, que lograron controlar el fuego tras un intenso operativo. La carga inflamable del vehículo siniestrado obligó a extremar precauciones durante las tareas.

Por su parte, el otro camión involucrado, un Iveco, era conducido por un hombre de 37 años que fue asistido en el lugar y se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales.