Un incendio en un edificio de Avenida Corrientes dejó 10 heridos: un hombre con tobillera electrónica habría iniciado el fuego

El siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves en una torre de 24 pisos ubicada en Corrientes y Paraná. El acusado por el incendio estaba con tobillera electrónica.

Una madrugada de terror se vivió este jueves en el microcentro porteño. Un incendio de grandes proporciones se desató en un edificio de 24 pisos situado en la intersección de la Avenida Corrientes y Paraná, en el barrio de San Nicolás. El saldo del siniestro es de 10 personas heridas y un hombre detenido, quien habría iniciado las llamas de manera intencional tras una disputa doméstica.

El fuego comenzó en las primeras horas del jueves, lo que obligó a un despliegue inmediato de tres dotaciones de bomberos de la Ciudad. Ante el avance del humo por los conductos de la torre, el personal de emergencia procedió a la evacuación de 25 vecinos, quienes debieron abandonar sus hogares en medio de la oscuridad y el pánico.

Según se constató, el fuego ya fue controlado, aunque las tareas de enfriamiento y peritaje continúan en el lugar. Debido al operativo, se mantiene un corte total de tránsito en la zona de Corrientes y Paraná, afectando la circulación hacia el Obelisco.

Parte médico: intoxicados y traslados al Hospital Ramos Mejía El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que el equipo médico asistió a un total de diez personas en el lugar, 8 adultos y 2 menores fueron atendidos con oxigenoterapia dentro de las ambulancias apostadas sobre la avenida por inhalación de humo.

Por otro lado, dos mujeres del personal policial de la ciudad de Buenos Aires debieron ser trasladas de urgencia al Hospital Ramos Mejía tras sufrir una fuerte intoxicación por monóxido de carbono mientras colaboraban en las tareas de evacuación.