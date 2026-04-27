Incendio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: evacuaron la sede de Constitución

El siniestro se originó este lunes en dos contenedores de residuos dentro de un patio interno.

Momentos de tensión se vivieron este lunes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuando se desató un incendio en el edificio ubicado sobre la calle Santiago del Estero al 1000, en el barrio porteño de Constitución. El siniestro, que se originó en un sector externo de la institución, obligó a la evacuación total del establecimiento.

El origen del fuego en la sede de Santiago del Estero Incendio Uba X

Según informaron fuentes policiales, el foco ígneo se produjo en un patio interno lindero a la calle Humberto Primo. Al arribar al lugar, los Bomberos de la Ciudad constataron que las llamas afectaban a dos contenedores con residuos situados en un pulmón de manzana a cielo abierto.

Antes de la llegada de las dotaciones, personal de mantenimiento de la propia facultad comenzó a combatir el fuego con matafuegos. Minutos después, los bomberos lograron controlar el incendio por completo, mientras que el Grupo Especial de Rescate (GER) se encargó de las tareas de ventilación para asegurar que el humo no afectara las aulas y oficinas.

Según confirmaron fuentes policiales la Facultad de Ciencias Sociales permanecerá cerrada hasta las 13.