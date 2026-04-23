El miércoles por la noche se incendió el Mercado Cooperativo del Este. Las llamas habrían empezado en los pasillos internos del predio.

Se incendió el Mercado de Guaymallén, ubicado en la lateral sur del Acceso Este

El miércoles por la noche, pasadas las 23:30, un incendio se empezó a desatar en el Mercado Cooperativo del Este, lateral sur de la ruta 7. Los bomberos tuvieron que llegar rápido, ya que las llamas eran de gran magnitud.

Alrededor de las 23:50, la Policía informa que ingresaron varios llamados al 911 alertando sobre un incendio en el interior del Mercado Cooperativo del Este. Personal policial constató fuego en pasillos internos del predio, solicitando la intervención de Bomberos de Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Incendio Mercado Guaymallén El hecho se produjo el miércoles por la noche Ministerio de Seguridad

Como consecuencias se registraron pérdidas de mercadería y también se produjeron daños en una cámara de frío. Dos personas tuvieron que ser asistidas.