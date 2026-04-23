Se incendió el Mercado Cooperativo del Este
El miércoles por la noche se incendió el Mercado Cooperativo del Este. Las llamas habrían empezado en los pasillos internos del predio.
El miércoles por la noche, pasadas las 23:30, un incendio se empezó a desatar en el Mercado Cooperativo del Este, lateral sur de la ruta 7. Los bomberos tuvieron que llegar rápido, ya que las llamas eran de gran magnitud.
Alrededor de las 23:50, la Policía informa que ingresaron varios llamados al 911 alertando sobre un incendio en el interior del Mercado Cooperativo del Este. Personal policial constató fuego en pasillos internos del predio, solicitando la intervención de Bomberos de Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
Como consecuencias se registraron pérdidas de mercadería y también se produjeron daños en una cámara de frío. Dos personas tuvieron que ser asistidas.
Las dotaciones realizaron tareas de extinción y enfriamiento, determinando que el foco ígneo se origina en cámaras de refrigeración, afectando dos casillas correspondientes a los puestos 183 y 184, con pérdida de mercaderías y una cámara de refrigeración. Se realizan pericias para determinar el origen del siniestro. Interviene Oficina Fiscal de Jurisdicción.