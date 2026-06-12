Conmoción: murió un argentino de 58 años en medio de un incendio en un edificio de Mallorca

El incendio comenzó durante la madrugada del jueves en una zona turística de Mallorca. Por el siniestro, además del argentino, murió una mujer y hubo decenas de heridos.

El incendio comenzó esta madrugada en un edificio de la isla española de Mallorca.

En las últimas horas, trascendieron imágenes de un devastador incendio en la isla española de Mallorca, por el que perdieron la vida dos personas, entre ellas, un argentino. Además, se registraron decenas de heridos por el siniestro.

De acuerdo con los medios locales, la víctima argentina era un hombre de 58 años que falleció en medio de un incendio que se desató en un edificio de departamentos de Magaluf, una de las principales zonas turísticas de la isla de Mallorca.

Cómo inició el incendio en Mallorca El incendio comenzó cerca de las 5 de la mañana del jueves en la tercera planta de un bloque residencial de nueve pisos ubicado en el municipio de Calvià. Según las primeras informaciones, el ciudadano argentino trabajaba como socorrista en un hotel de la zona.

Murió un argentino de 58 años en medio de un incendio en un edificio de Mallorca Las imágenes que trascendieron del incendio en el edificio de Mallorca. Gentileza X @La_SER Las llamas sorprendieron a los residentes mientras dormían. De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, varios vecinos intentaron contener el fuego por sus propios medios, aunque la situación se agravó en pocos minutos y el incendio se extendió a otros sectores del edificio.

En consecuencia, los servicios de emergencia desplegaron un operativo para evacuar a los ocupantes del inmueble. Más de 12 personas debieron abandonar el edificio de manera urgente mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas. Afortunadamente, dos horas después del inicio del fuego, el incendio pudo ser extinguido por el trabajo de los bomberos en la escena.