El video del operativo tras el crimen del argentino en Madrid por presunta venganza pasional

Las imágenes y reportes captados por los servicios de emergencia de Madrid tras el asesinato del ingeniero argentino Facundo Rico revelan la magnitud del fatal ataque, presuntamente motivado por una venganza pasional. La intervención comenzó tras el aviso de vecinos y el encargado del edificio, ubicado en el barrio de Las Tablas , quienes alertaron sobre gritos. Al entrar en el inmueble, las autoridades encontraron el cuerpo del profesional en el suelo de la cocina con 13 heridas de arma blanca repartidas entre el abdomen y la espalda. El video tras el homicidio.

Ante la falta de respuesta en la vivienda, los Bomberos de Madrid tuvieron que acceder al departamento a través de una ventana. Una vez dentro, se encontraron con una escena dantesca: el ingeniero de 37 años estaba tendido en el suelo de la cocina, inconsciente y con múltiples heridas.

El reporte oficial del Servicio Público de Asistencia Sanitaria de Urgencia y Emergencias Extrahospitalarias del Ayuntamiento de Madrid, confirmó que, a pesar de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 45 minutos , solo pudieron certificar el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. Rico presentaba 13 heridas de arma blanca repartidas entre el abdomen, la espalda y el omóplato.

En el lugar, la policía científica secuestró un cuchillo de unos 20 centímetros y detectó restos de gas pimienta en las paredes, lo que explicaba el fuerte olor químico percibido inicialmente y sugería que el atacante utilizó el spray para anular la defensa de la víctima.

Las cámaras de seguridad del complejo y los testimonios recolectados por la Policía Nacional permitieron reconstruir los movimientos del presunto homicida. El relato del portero del edificio resultó determinante, ya que habría sido la única persona que vio salir a A. J. del lugar tras el ataque.

Las imágenes también registraron al sospechoso cuando subía a un automóvil rojo, lo que permitió seguir parte de su recorrido hasta una vivienda ubicada en La Adrada, un municipio del sur de la provincia de Ávila.

Un perfil académico de excelencia y una vida lejos de casa

Rico, quien contaba con doble nacionalidad argentina y española, residía en el país europeo desde hacía más de una década. Antes de instalarse en la capital madrileña, había vivido en la comunidad autónoma de Extremadura.

Especializado en el sector de las energías renovables, el ingeniero contaba con un destacado recorrido académico en España, donde cursó dos másteres de especialización y obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), centrado en la optimización de procesos de limpieza para plantas fotovoltaicas.

En el edificio de Las Tablas alquilaba la vivienda desde hacía unos tres o cuatro años. Según testimonios del portero del complejo compartidos a la prensa española, Rico viajaba de manera frecuente por motivos laborales, por lo que mantenía un perfil bajo y escaso contacto con el resto de los residentes.