Atacaron con una bomba casera a un argentino en Brasil y dejaron un mensaje amenazante

Dos personas arrojaron un artefacto explosivo contra su vivienda en Jataí y dejaron un mensaje contra Argentina. La Policía Civil investiga el ataque.

Dos personas dejaron una bomba casera en la puerta de la casa de un argentino tras la final del Mundial.

Un ciudadano argentino fue atacado con una bomba casera en su vivienda de Jataí, Brasil, después de la final del Mundial entre España y Argentina. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y también incluyó una nota amenazante en la motocicleta de la víctima.

El hecho ocurrió este domingo 19, luego del partido en el que España venció a Argentina. Las grabaciones muestran a dos personas acercándose encapuchadas a la propiedad del hombre antes de que se produjera una explosión y apareciera una nube de humo blanco.

La carta que le dejaron al hombre argentino tras el ataque. g1 El ataque registrado por las cámaras En el video se observa a un hombre sin camisa, con un pañuelo negro que le cubre parte del rostro, acompañado por una mujer vestida con pantalones cortos blancos y una bandera de Brasil alrededor de la cabeza. Ella llevaba un objeto en una de sus manos y, segundos después, ambos escaparon corriendo.

X/@Metropoles Según la información obtenida por el periodista Cássio Ramos, la mujer transportaba un bidón con explosivos y lanzó el artefacto hacia el pasillo de la casa. Antes de huir, los atacantes también dejaron sobre la motocicleta del argentino una nota con la frase: “Chupa Argentina" ("que te den, Argentina”).

La investigación del hecho El hombre contó a la prensa que vive desde hace seis años en Jataí y que nunca había atravesado una situación similar. Tras el atentado, realizó la denuncia correspondiente en una comisaría de la ciudad.