Burlas por las Malvinas y Maradona: estudiantes extranjeros fueron denunciados ante universidades

Tras la final del Mundial, se viralizaron burlas contra Argentina y alumnos pidieron sanciones para los estudiantes extranjeros involucrados.

En medio de la desazón que dejó la dura derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, las repercusiones continúan. Tras las teorías conspirativas, los festejos y los señalamientos de algunos medios internacionales, estudiantes argentinos comenzaron a denunciar a residentes universitarios extranjeros que celebraron el resultado con publicaciones consideradas ofensivas.

En algunos de los posteos viralizados se observaron burlas relacionadas con las Islas Malvinas y la muerte de Diego Maradona. Incluso, uno de los estudiantes habría utilizado una camiseta de la Selección argentina para limpiar el piso. Ante esta situación, varios alumnos recopilaron las imágenes y comenzaron a reportar a sus autores ante las autoridades de las universidades a las que asistirían.

La burla de estudiantes extranjeros tras la derrota de Argentina. El contenido se difundió rápidamente en las redes sociales y provocó una fuerte indignación. En un primer momento, los estudiantes argentinos expresaron su repudio en las propias publicaciones, pero luego algunos decidieron avanzar con denuncias formales para solicitar que las instituciones educativas evaluaran lo ocurrido.

La carta enviada a las autoridades universitarias A raíz de la repercusión de los videos, un usuario habría redactado una carta dirigida al Comité Directivo de una facultad de la Universidad de Buenos Aires. En el escrito denunció una “muestra pública de xenofobia” contra la Argentina y puso a disposición las pruebas de las publicaciones para que las autoridades pudieran analizar el caso.

La burla de estudiantes extranjeros tras la derrota de Argentina. “Considero de suma importancia poner en su conocimiento esta situación, ya que dichos comportamientos contradicen los valores de respeto y tolerancia que promueve la institución”, señaló en uno de los fragmentos de la presentación.