Independiente Rivadavia y Estudiantes: ya se conocen las fechas para comprar las entradas de la Supercopa
Los hinchas de la Lepra ya saben cuándo podrán adquirir sus localidades para la Supercopa Argentina. También habrá paquetes con viaje incluido a Córdoba.
La cuenta regresiva para la Supercopa Argentina ya comenzó. Independiente Rivadavia confirmó la modalidad de venta de entradas para la final frente a Estudiantes de La Plata, que se disputará el martes 21 de julio a las 18 en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba.
Los hinchas de la Lepra podrán adquirir sus localidades de manera presencial en las boleterías del estadio Bautista Gargantini los días sábado 18 y lunes 20 de julio, en el horario de 10 a 17. Independiente Rivadavia tendrá 7.500 entradas a disposición.
Precios de las entradas
- Popular: $60.000
- Menores (solo popular): $45.000
- Platea Alta: $75.000
- Platea Baja: $100.000
También habrá paquetes con viaje incluido
Pensando en los hinchas que viajarán desde Mendoza, el club también lanzó un pack oficial que incluye traslado ida y vuelta en el día en colectivo, entrada al partido, almuerzo y una base en camping durante la jornada.
Los valores son:
- Pack con entrada Popular: $175.000
- Pack con entrada Platea: $210.000
Los interesados pueden obtener más información y adquirir el paquete a través de AccessFan.
Será una jornada histórica para Independiente Rivadavia, que buscará sumar un nuevo título nacional frente a Estudiantes de La Plata, acompañado por miles de hinchas que ya comenzaron a organizar su viaje hacia Córdoba.