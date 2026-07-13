La impresionante racha de Independiente Rivadavia en 2026: cuántos partidos perdió

Con el triunfo por 1 a 0 ante Tigre , en un partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina , Independiente Rivadavia no sólo mantiene firme su objetivo de defender la corona, sino que además extendió una impresionante racha que marca al 2026 como uno de los mejores años de su historia.

El equipo que dirige Alfredo Berti volvió a mostrar credenciales en el choque de este domingo en Córdoba , lo que le permitió dejar en el camino a un duro rival y comenzar con una sonrisa la segunda parte de la temporada.

Además, la Lepra no contó con Sebastián Villa , quien viajó a Buenos Aires para sumarse a Boca , y sólo tuvo un rato en cancha a Alex Arce , quien se reincorporó la semana pasada luego de su participación en el Mundial 2026 con la selección de Paraguay .

Más allá que el 2025 quedará en el recuerdo de todo el pueblo leproso, por haber sido el año de su primer título oficial en primer división, el 2026 viene siendo de ensueño para el cuadro del Parque .

Porque al protagonismo que se ganó en el ámbito local, en donde lidera la tabla general de posiciones, y el que logró también a nivel internacional, con triunfos épicos y la clasificación a la fase final de la Copa Libertadores de América , se le suma una racha que asombra.

El triunfo ante Fluminense en el Maracaná fue el más valioso de un año inolvidable. EFE

Hasta ahora, el CSIR disputó 25 partidos oficiales durante este año, y ¡sólo perdió tres!. Además, ganó 17 y empató los 5 restantes. Anotó 48 goles (casi 2 por partido) y apenas recibió 23, manteniendo la valla invicta en 7 encuentros. Impresionante.

Las únicas tres derrotas del año

De los tres reveses que sufrió el equipo de Berti en la temporada, el más importante fue el 3 a 2 con Unión de Santa Fe, ya que se trató de los octavos de final del torneo Apertura, en donde el Azul llegaba como gran favorito a avanzar de ronda.

A esa derrota se suman una ante Belgrano, el campeón del torneo, por 1 a 0 y la otra frente a Barracas Central por 2 a 1, todas en condición de local. O sea, el equipo se mantiene invicto cada vez que jugó como visitante. Y en diez días, tiene una nueva final para ratificar un presente que ya es inolvidable.