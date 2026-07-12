Independiente Rivadavia buscará seguir avanzando en Copa Argentina

La Lepra enfrenta a Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina sin Sebastián Villa y con el objetivo de seguir en carrera.

Independiente Rivadavia afrontará este domingo uno de los partidos más importantes del semestre cuando enfrente a Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, a las 16:15hs. El equipo de Alfredo Berti intentará avanzar a la siguiente instancia de un certamen que le dio grandes alegrías.

La principal novedad en la Lepra será la ausencia de Sebastián Villa. Otra de las bajas será la de Alex Arce: el goleador paraguayo ya se reincorporó a los entrenamientos tras su participación con la Selección de Paraguay en el Mundial, pero el cuerpo técnico decidió preservarlo y no será parte del compromiso en Córdoba.

Con esas dos ausencias de peso, Berti deberá rearmar el ataque para enfrentar a un Tigre que también buscará instalarse entre los 16 mejores del certamen.

Más allá de la actualidad del mercado de pases, Independiente sabe que tiene una gran oportunidad para seguir avanzando en una competencia que suele ofrecer premios deportivos y económicos importantes. Un triunfo lo depositará en los octavos de final y mantendrá intacta la ilusión de pelear por uno de los títulos más federales del fútbol argentino.



