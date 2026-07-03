Independiente Rivadavia le puso una última condición a Boca para liberar a Sebastián Villa

Independiente Rivadavia aceptaría la salida del colombiano, pero antes pretende contar con él en un partido clave de la temporada.

Sebastián Villa fue uno de los objetivos de Boca en el mercado de pases.

Cuando todo parecía encaminado para el regreso de Sebastián Villa a Boca, surgió un último obstáculo que mantiene en suspenso la operación. Independiente Rivadavia ya dejó en claro cuál es su postura: antes de liberar al delantero colombiano quiere contar con él en la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, que se disputará el próximo 21 de julio.

El último pedido de Independiente Rivadavia a Boca por Villa La dirigencia azul considera que Villa es una pieza determinante para afrontar uno de los compromisos más importantes del semestre y pretende que dispute ese encuentro antes de concretar su salida. Esa es, por ahora, la principal condición que separa al futbolista de su regreso al Xeneize.

En Boca ya dan como una realidad el regreso de Villa. Del otro lado, Boca busca acelerar la negociación para que el extremo se incorpore cuanto antes al plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena. En el Consejo de Fútbol entienden que Villa puede marcar diferencias de inmediato y lo consideran una prioridad en este mercado de pases.

En cuanto al aspecto económico, la negociación tampoco está cerrada. La cláusula de rescisión del colombiano es de 7 millones de dólares, aunque ambas instituciones continúan dialogando para encontrar un monto que permita destrabar la operación.