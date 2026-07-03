En pleno Mundial, River jugó su primer amistoso de pretemporada y empató 2-2 con Flamengo

River Plate disputó su primer amistoso de pretemporada en el segundo semestre y empató 2-2 ante Flamengo en un encuentro jugado en Portugal . Más allá de tratarse de un partido preparatorio, ambos equipos mostraron intensidad y ritmo competitivo en un desarrollo parejo y con pasajes de alto nivel.

El encuentro tuvo momentos de dominio alternado y varias situaciones de peligro en ambas áreas, con un inicio más favorable para el conjunto brasileño y respuestas rápidas del equipo argentino, que aprovechó errores en la salida rival.

Con goles y reacción constante, el partido se mantuvo abierto durante toda la primera mitad, mientras que en el complemento el ritmo se sostuvo pese a la rotación de ambos entrenadores.

El conjunto millonario golpeó primero a los 7 minutos, cuando un error en la salida de Flamengo terminó con Sebastián Driussi aprovechando la oportunidad para marcar el 1-0.

El equipo brasileño había tenido las primeras aproximaciones del encuentro, pero no logró concretar en el inicio y terminó pagando caro una desatención en la fase defensiva.

Definición de Driussi y partido 1-0 para el Millonario en Portugal pic.twitter.com/Hl5qGjPnhP

Flamengo reaccionó rápidamente y logró dar vuelta el resultado con el correr de los minutos, primero con un remate de Samuel Lino y luego con una definición de Bruno Henrique para el 2-1 parcial.

Driussi lideró la reacción de River antes del descanso

Lejos de caerse, River volvió a meterse en partido antes del final del primer tiempo. Tras una buena jugada colectiva, el equipo encontró el empate gracias a una nueva aparición de Sebastián Driussi, que firmó su doblete.

Buena combinación en ofensiva, asistencia de Giovanni González y definición de Driussi para poner el partido 2-2 en Portugal pic.twitter.com/2lqTQcCVFZ — River Plate (@RiverPlate) July 3, 2026

El desarrollo se mantuvo intenso hasta el descanso, con ambos equipos alternando llegadas y mostrando intensidad pese a tratarse de un amistoso de preparación.

Un cierre abierto en un duelo de alto ritmo

En la segunda mitad, los numerosos cambios fueron modificando el ritmo del encuentro, aunque el ida y vuelta se mantuvo constante hasta el final.

Ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, pero el marcador no volvió a moverse y el empate terminó reflejando lo sucedido en el campo de juego en Portugal, en el primer test de River de cara al segundo semestre.

Cuándo vuelve a jugar River

Tras el amistoso, River se prepara para regresar a Buenos Aires, donde comenzará a planificar su primer partido oficial del semestre: el viernes 17 de julio ante Aldosivi, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Antes de ese compromiso, el conjunto de Núñez podría disputar un segundo encuentro de preparación en San Nicolás, aunque la realización de ese partido aún no está confirmada. Por el momento, lo único asegurado en el calendario es el cruce ante el conjunto marplatense.