El amistoso top que River jugará durante la pretemporada en Europa: se medirá con un tetracampeón de América

El River del Chacho Coudet enfrentará a un cuatro veces campeón de la Libertadores el 3 de julio en Portugal, en el marco de su gira de pretemporada por Europa.

River Plate oficializó un nuevo compromiso internacional de jerarquía: enfrentará a Flamengo el próximo 3 de julio en Portugal, en lo que será uno de los amistosos más atractivos de su preparación de cara al segundo semestre de la temporada.

El encuentro se disputará en el Estadio Algarve, ubicado en la ciudad de Faro, y comenzará a las 15:30 (hora argentina). La institución de Núñez anunció el partido a través de sus redes sociales y lo destacó como una prueba exigente ante uno de los rivales más poderosos del continente.

River jugará ante Flamengo en Portugal El amistoso formará parte de la gira de pretemporada que el equipo dirigido por Eduardo Coudet llevará adelante en Europa. En ese contexto, el plantel riverplatense tiene previsto instalarse en Alicante, España, donde realizará los trabajos físicos y futbolísticos previos al reinicio de las competencias oficiales.

El River del Chacho Coudet jugará ante Flamengo en Portugal el próximo 3 de julio. @RiverPlate El duelo ante Flamengo aparece como uno de los principales atractivos de la preparación, no solo por la jerarquía de ambos planteles, sino también por el antecedente reciente de ambos clubes como protagonistas habituales de la Copa Libertadores, lo que añade un condimento especial al cruce.