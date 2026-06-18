Darío Herrera finalmente tendrá su estreno en el Mundial 2026: qué partido dirigirá

Tras los debuts de Facundo Tello y Yael Falcón Pérez en la fecha 1, Darío Herrera finalmente tendrá su oportunidad de impartir justicia en una Copa del Mundo.

Ya en el amanecer de la segunda fecha, el réferi oriundo de Andacollo, Neuquén, conoció cuándo tendrá la oportunidad de impartir justicia, por primera vez en sus 41 años de vida, en una Copa del Mundo. Será el próximo domingo 21 de junio en un duelo que promete.

Darío Herrera impartirá justicia en Bélgica-Irán La terna arbitral de Bélgica-Irán, con Herrera a la cabeza. FIFA El partido en cuestión será el de Bélgica ante Irán por el Grupo G, que se medirán desde las 16.00 (hora de Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Este puede ser un cruce clave pensando en la clasificación, con unos Diablos Rojos que, pese a ser los favoritos de su zona, no dejaron una buena imagen en su debut ante Egipto, y una Team Melli que está luchando no sólo con los rivales, sino también contra las hostilidades de Estados Unidos como país anfitrión.

Darío Herrera será el juez principal de este prometedor encuentro y será secundado por otros dos compatriotas: Cristian Navarro y Gabriel Chade como asistentes 1 y 2, respectivamente. Además, estarán los japoneses Yusuke Araki como cuarto árbitro y Jun Mihara como suplente.

Para ese mismo día, la FIFA anunció a otro colegiado sudamericano: el brasileño Raphael Claus, que impartirá justicia en el choque entre España y Arabia Saudita desde las 13.00 por el Grupo H. Y por esa misma zona, el partido entre Uruguay y Cabo Verde, que comenzará a las 19.00, será dirigido por el noruego Espen Eskas.