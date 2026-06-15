Insólito: Arabia Saudita sacaba una contra letal ante Uruguay ¡y el árbitro finalizó el partido!

Cuando el jugador de Arabia se iba mano a mano con Muslera, el italiano Maurizio Mariani dio por terminado el encuentro. Pudo haber sido el 2-1.

Los jugadores de Arabia no podían creer el contragolpe que cortó el árbitro.

El empate entre Uruguay y Arabia Saudita en el debut de ambas selecciones en el Grupo H dejó una de las imágenes más insólitas en lo que va del Mundial 2026. Cuando parecía que al electrizante partido todavía le quedaba una última jugada decisiva, el árbitro Maurizio Mariani sorprendió con una decisión que llamó la atención y abrió el debate.

El encuentro terminó 1-1 en el Hard Rock Stadium de Miami, aunque la historia pudo haber sido muy distinta. Ya en tiempo de descuento, el equipo de Marcelo Bielsa tuvo un córner a favor en busca de los tres puntos. La pelota cayó al área y, tras una serie de rebotes, los Halcones Verdes iniciaron una contra muy prometedora, con prácticamente todos los jugadores charrúas lanzados en ataque salvo Nicolás De La Cruz.

La sensación era que la jugada podía terminar en una situación clara frente al arco de Fernando Muslera ya que había mucho campo abierto. Sin embargo, cuando el avance recién comenzaba a tomar forma, el juez italiano llevó el silbato a su boca y decretó el final del encuentro.

Video: el jugador de Arabia se

La contra que el árbitro le cortó a Arabia ante Uruguay. La contra que el árbitro le cortó a Arabia ante Uruguay. Video: DSports La decisión generó sorpresa inmediata tanto dentro como fuera de la cancha, ya que la acción estaba en pleno desarrollo y prometía una oportunidad inmejorable para definir el resultado y, por qué no, volcar el resultado para el lado de Arabia. Finalmente, fue 1-1 en un partido que tuvo de todo.