El jugador de Cabo Verde que es furor en redes tras el heroico empate con España: ¿supera a Tim Payne?

Vozinha, el arquero y figura de la humilde Cabo Verde, comenzó el partido ante España con 50 mil seguidores en Instagram y ese número se multiplicó en millones.

En apenas unas horas, Josimar Dias, más conocido como Vozinha, pasó de ser un nombre poco conocido en el fútbol internacional a convertirse en una de las historias más sorprendentes del Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde fue la figura absoluta en el histórico 0-0 ante España y, mientras su selección celebraba un punto inolvidable, las redes sociales hacían lo suyo: su cuenta de Instagram explotó de seguidores en tiempo récord.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que es furor en redes Antes del encuentro frente a la Roja, el de los guantes tenía alrededor de 50.000 seguidores en Instagram. Un número respetable, pero lejano al de las grandes figuras que juegan la Copa del Mundo. Sin embargo, con cada atajada y con el empate consumado, el crecimiento fue descomunal: al terminar el partido ya había alcanzado el medio millón.

Vozinha cabo verde mundial Josimar Diaz, conocido como Vozinha, fue la gran figura en el histórico empate de Cabo Verde ante España. La locura no terminó ahí. Mientras atendía a los medios en la zona mixta, el propio arquero de 40 años se enteró de que había superado el millón de seguidores. Su reacción fue tan espontánea como sincera: “No lo puedo creer. Es una locura”, dijo, todavía con la emoción del heroico partido encima.

Cuántos seguidores tiene actualmente Con el correr de las horas, la cifra siguió escalando a una velocidad impresionante hasta superar los ¡3.9 millones de seguidores! con los que cuenta Vozinha al momento de esta publicación. Un fenómeno pocas veces visto para un futbolista de una selección considerada menor en la previa del Mundial.