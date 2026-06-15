En un duelo electrizante, la Uruguay de Bielsa rescató un empate con sabor a poco ante Arabia Saudita

La Selección de Uruguay hizo su estreno en el Mundial 2026 con un sufrido empate 1-1 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Así, tras el heroico 0-0 que rescató Cabo Verde ante España , el Grupo H quedó en paridad absoluta: todos con un punto de cara a la fecha 2.

Los goles fueron marcados por Abdulelah Al-Amri, a los 41 minutos del primer tiempo, para los asiáticos, y de Maximiliano Araujo, a los 35 del complemento, para el conjunto charrúa.

La etapa inicial produjo emociones solo en los últimos diez minutos porque ambos equipos se mostraron muy prevenidos y más dispuestos a no cometer errores que a buscar la victoria con decisión. Esto, al final, le costó a Uruguay irse perdedor a entretiempo.

Consciente del juego intrascendente del equipo, Bielsa, hizo dos cambios para el inicio del segundo tiempo: Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria ingresaron por Darwin Núñez y Matías Viña, respectivamente, para darle más velocidad y cambio de ritmo al ataque.

La Celeste jugó para dar vuelta al marcador lo más pronto posible y arrinconó a Arabia , que no dio señales de perder la compostura y apostó al contraataque para buscar el tanto que le asegurara el triunfo.

Los uruguayos estuvieron tres veces cerca del empate, entre esas con un furioso disparo de Manuel Ugarte que mordió el palo derecho de la portería árabe a los 60 minutos.

El gol de Maxi Araujo para el empate de Uruguay

Tanto insistió Uruguay por el gol de la igualdad, que lo consiguió a los 80 minutos cuando Araújo empalmó un remate cruzado de zurda a media altura que se le coló al portero Mohammed Al Owais. El partido tuvo un ritmo frenético y la selección charrúa buscó el triunfo con su famosa garra, pero sin puntería ni claridad.

Maxi Araujo firmó el 1-1 de Uruguay ante Arabia. Maxi Araujo firmó el 1-1 de Uruguay ante Arabia. Video: DSports

En la segunda fecha del Grupo H, Uruguay se medirá con Cabo Verde y Arabia Saudí con España, el próximo 21 de junio. EFE

Fuente: EFE

El minuto a minuto de Arabia Saudita - Uruguay

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