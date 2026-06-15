¿La gran favorita? Los despiadados memes del 0-0 entre España y Cabo Verde en el debut

La Selección de España llegó al Mundial 2026 como la gran favorita a quedarse con el título. Sin embargo, pese a que se esperaba que se impusiera con autoridad y hasta redondeara una goleada histórica en el debut, no pudo pasar de un empate 0-0 ante la humilde y debutante Cabo Verde.
El mote de candidata le pesó demasiado a la Furia y, como no podía ser de otra manera, se convirtió en un imán de memes tras esta decepcionante primera presentación. Pero los fanáticos también jugaron con la gesta histórica que significó este punto para los Tiburones Azules, y como arruinó las predicciones de todos los expertos.
Los mejores memes del 0-0 entre España y Cabo Verde
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