¿La gran favorita? Los despiadados memes del 0-0 entre España y Cabo Verde en el debut

Tras el inesperado empate sin goles ante la debutante Cabo Verde, la Selección de España no se salvó de las burlas de los fanáticos de todo el mundo.

La redes estallaron tras el empate sin goles entre España y Cabo Verde.

La Selección de España llegó al Mundial 2026 como la gran favorita a quedarse con el título. Sin embargo, pese a que se esperaba que se impusiera con autoridad y hasta redondeara una goleada histórica en el debut, no pudo pasar de un empate 0-0 ante la humilde y debutante Cabo Verde.

El mote de candidata le pesó demasiado a la Furia y, como no podía ser de otra manera, se convirtió en un imán de memes tras esta decepcionante primera presentación. Pero los fanáticos también jugaron con la gesta histórica que significó este punto para los Tiburones Azules, y como arruinó las predicciones de todos los expertos.