¿Los mufó? Qué dijo Didier Deschamps sobre España antes del debut de Francia en el Mundial

A horas del debut de Francia en el Mundial 2026 , Didier Deschamps dejó una declaración que no pasó desapercibida. El entrenador de los Bleus aseguró que España es la principal candidata a quedarse con el título y no dudó al momento de señalar a la selección dirigida por Luis de la Fuente como la gran favorita del torneo .

El seleccionador francés realizó estas declaraciones durante la conferencia de prensa previa al encuentro que su equipo disputará este martes ante Senegal en la sede de Nueva York/Nueva Jersey, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos.

Consultado sobre los aspirantes al título, Deschamps fue contundente: "Si hay algún equipo favorito, ese es España ". Incluso reforzó su postura al asegurar que la Roja es "la favorita absoluta, sin ninguna duda" para conquistar la Copa del Mundo.

El técnico francés destacó el nivel mostrado por España en los últimos años y recordó que fue precisamente el conjunto español el que eliminó a Francia en las semifinales de la última Eurocopa.

Sin embargo, también dejó claro que su selección tiene argumentos para competir por el trofeo más importante del fútbol. " Francia obviamente tiene el potencial también (de ganar el Mundial), aunque hay una generación que se retiró y ahora tenemos mucha frescura con jugadores que disputan el torneo por primera vez ", afirmó.

El análisis de Francia antes del debut

Durante la conferencia, el seleccionador también se refirió a una de las novedades reglamentarias que está dejando el Mundial 2026: las pausas de hidratación implementadas en todos los partidos.

"Son partidos de cuatro períodos, con lo bueno y lo malo. Con calor sí que son importantes los parones. En esos tres minutos tenemos la oportunidad de tener a los jugadores cerca para modificar cosas y parar el ritmo, ya sea para bien o para mal", explicó.

Las interrupciones, que rondan los tres minutos de duración, se han convertido en una herramienta adicional para los cuerpos técnicos, especialmente en sedes donde las altas temperaturas están siendo protagonistas.

Mbappé, Dembélé y otros temas de la conferencia

Otro de los asuntos abordados fue la ausencia de Kylian Mbappé en la conferencia oficial previa al partido. Mientras otras selecciones presentaron a sus máximas figuras ante la prensa, Francia eligió que el representante del plantel fuera N'Golo Kanté.

Deschamps justificó la decisión y explicó que buscó preservar a sus futbolistas. "Mi primer objetivo es proteger a mis jugadores y a Mbappé. Tardamos una hora en venir hasta aquí y otra en volver, los jugadores se cansan. Kanté se levanta muy temprano, así que era menos problema para él", señaló.

Dembelé Mbappé Didier Deschamps respaldó a sus figuras antes del debut mundialista. EFE

El entrenador también elogió a Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025, y consideró que el reconocimiento fue merecido. "Lo merecía absolutamente. Lo pone al centro del foco. Tiene ganas de ser decisivo como ya lo es con el PSG, aunque haya tenido algunos problemas físicos en los últimos años", sostuvo.

La conferencia concluyó con una referencia a la situación del periodista francés Christophe Gleizes, detenido en Argelia desde 2024. Deschamps reveló que conversó con sus familiares y expresó su deseo de que pueda recuperar la libertad. "Hablé con sus padres en la final de la Copa de Francia. Espero que pueda estar aquí cuanto antes y ser uno más en las ruedas de prensa", manifestó.

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