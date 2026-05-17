La figura de Francia que encendió las alarmas a días del Mundial 2026

El jugador pidió el cambio en el primer tiempo y generó incertidumbre en la Selección francesa a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

cionalLa preocupación se instaló rápidamente en la Selección de Francia. Una molestia muscular dejó afuera rápidamente a una de las máximas figuras del subcampeón del mundo y ahora esperan estudios para conocer la gravedad de la lesión.

Ousmane Dembélé salió lesionado este domingo durante el partido entre Paris Saint-Germain y Paris FC por la última fecha de la Ligue 1 y encendió las alarmas de cara al Mundial 2026. El delantero sintió una molestia muscular a los 26 minutos del primer tiempo, pidió el cambio y se marchó directamente al vestuario. En su lugar ingresó Gonçalo Ramos mientras las cámaras enfocaban la preocupación del banco del conjunto parisino encabezado por Luis Enrique.

Dembélé salió lesionado en PSG y preocupa a Francia rumbo al Mundial Embed ALERTA MUNDIAL: Dembélé pidió el cambio en el primer tiempo del partido entre PSG y Paris FC por la última fecha de la #Ligue1xESPN y se fue directo al vestuario.Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YWQKscfr5m — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026 La situación no solo inquieta en PSG, que el próximo 30 de mayo jugará la final de la UEFA Champions League 2026 frente al Arsenal en Budapest, sino también en la Selección de Francia. Didier Deschamps considera a Dembélé como una pieza fundamental para la Copa del Mundo que comenzará en menos de un mes.

Por el momento, PSG no difundió un parte médico oficial sobre el estado físico del ex FC Barcelona, aunque en Francia mantienen la esperanza de que se trate solamente de una salida preventiva. En las próximas horas le realizarán estudios para determinar el grado de la lesión.

La lista de convocados de Francia para el Mundial 2026 Ousmane Dembélé Dembélé encendió las alarmas en PSG y en la Selección de Francia. EFE