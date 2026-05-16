Todos los canales y plataformas de streaming que transmitirán el Mundial 2026 y cuántos partidos tendrá cada uno

A menos de un mes para que arranque del Mundial 2026 , los hinchas argentinos ya empiezan a organizar dónde y cómo van a seguir a los partidos. Y mientras crece la expectativa por el debut de la Selección argentina , se confirmó qué canales de TV y plataformas de streaming tendrán los derechos de transmisión.

La noticia más importante para los fanáticos es que todos los medios involucrados pasarán los partidos de la Scaloneta en la Copa del Mundo. No obstante, la diferencia estará en la cantidad de encuentros adicionales que ofrecerá cada uno.

La cobertura más completa será DSports, que emitirá los 104 partidos del torneo. En la misma línea aparece también Paramount+, gracias a la alianza estratégica que mantiene con la señal deportiva.

En la televisión abierta y por cable también habrá varias opciones. TyC Sports contará con una programación amplia y transmitirá cerca de 50 encuentros a lo largo del certamen. Telefe, por su parte, tendrá alrededor de 30, mientras que la TV Pública se enfocará solo en los de la Selección y sumará únicamente las semifinales y la final.

Messi Copa del Mundo Archivo

El streaming también tendrá un lugar importante en esta Copa del Mundo. Además de Paramount, Disney+ confirmó que pondrá al aire 30 partidos: 22 correspondientes a la fase de grupos, dos de la ronda de 32avos, dos de octavos de final, uno de cuartos, las semifinales y la final.

El fixture de la Selección argentina en la Copa del Mundo

La Albiceleste debutará el martes 16 de junio a las 22.00 (hora argentina) frente a Argelia, en Kansas City. Luego, jugará los otros dos compromisos del Grupo J en Dallas: el lunes 22 a las 14.00 ante Austria y el sábado 27 de junio a las 23.00 contra Jordania. Arrancó la cuenta regresiva para el Mundial...