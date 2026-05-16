Godoy Cruz va por una deuda pendiente: ganar por primera vez fuera de Mendoza
El Tomba visita a Los Andes con la necesidad de cortar una racha negativa como visitante y empezar a sumar lejos de casa.
Godoy Cruz Antonio Tomba tendrá este fin de semana una nueva prueba fuera de casa. El objetivo es claro: conseguir su primera victoria del año fuera de Mendoza y romper una racha que ya comienza a pesar. El equipo tombino visitará a Los Andes en un duelo clave.
En pocas palabras
- Deuda pendiente: Godoy Cruz buscará su primera victoria como visitante de la temporada ante Los Andes para romper una racha negativa fuera de Mendoza.
- Objetivo clave: El equipo tombino necesita sumar de a tres para recuperar regularidad y acercarse a la pelea en el torneo.
- Contexto: A pesar de algunos rendimientos aceptables, el equipo ha tenido dificultades para sostener resultados y ser eficaz lejos de casa.
- Análisis previo: Se esperan variantes en la formación para mejorar el equilibrio y el funcionamiento del equipo como visitante.
- Formaciones probables: Se detallan los posibles once iniciales de Los Andes y Godoy Cruz, junto con datos del partido como estadio, árbitro, hora y transmisión.
El Expreso todavía no logró festejar lejos de su gente, ya que su única victoria de visitante fue en el estadio Malvinas Argentinas frente a Maipú, en lo que va de la temporada y cada salida representa una cuenta pendiente para un equipo que necesita regularidad si quiere volver a prenderse en la pelea.
Deuda pendiente: Godoy Cruz busca el triunfo fuera de casa
Más allá de algunos rendimientos aceptables, Godoy Cruz viene sufriendo cada vez que sale de Mendoza, con partidos en los que le costó sostener resultados y encontrar eficacia ofensiva.
Por eso, el encuentro ante Los Andes aparece como una gran oportunidad para cambiar la imagen fuera de casa y sumar tres puntos que podrían significar un impulso anímico importante.
El cuerpo técnico prepara algunas variantes pensando en darle mayor equilibrio al equipo y mejorar el funcionamiento en condición de visitante, uno de los déficits más marcados del semestre.
Además de la necesidad futbolística, el Tomba sabe que una victoria fuera de Mendoza podría marcar un punto de partida para comenzar a recuperar confianza en un torneo largo y exigente.
Probables formaciones:
Los Andes: Sebastián López; Julián Rodríguez, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Martínez; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortíz, Alex Valdéz; Mauricio Asenjo, Camilo Viganoni. DT: Leonardo Lemos.
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Tomás Rossi, Juan Morán; Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Matías Ramírez; Axel Rodríguez, Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
Datos del partido:
Estadio: Eduardo Gallardón.
Árbitro: Fabricio Llobet
Hora: 15
TV: LPF Play