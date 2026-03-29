Godoy Cruz se quedó con el duelo mendocino y se impuso 1-0 sobre Deportivo Maipú

Hay triunfos que no se explican desde el brillo, sino desde el peso. Y este de Godoy Cruz fue exactamente eso: un triunfo pesado, trabajado, casi áspero. De esos que, no necesitan adjetivos rimbombantes, sino detalles: una fricción, un error, una pelota suelta que decide todo.

El primer tiempo fue cerrado, parejo, de dientes apretados. Deportivo Maipú no regaló nada y Godoy Cruz tampoco encontró los caminos. Pero el fútbol, como tantas veces, se torció en un instante. La expulsión de Nicolás Fernández, sobre el final de la primera mitad, cambió el eje del partido. Y ahí, como diría Hernán Casciari, apareció esa lógica barrial del fútbol: cuando uno hace una macana grande, el castigo suele venir rápido.

No tardó en llegar. En la primera clara del complemento, tras un tiro libre, la pelota quedó viva y Pogi hizo lo que hacen los que no dudan: la clavó en un ángulo imposible. Gol. Partido roto.

Después, lo curioso. Godoy Cruz tuvo todo para liquidarlo, pero eligió —o no supo— hacerlo. Jugó con ese margen corto que incomoda, que deja al rival con vida aunque no tenga con qué lastimar. Porque Maipú, aún con uno menos, no generó peligro real. No hubo reacción, ni contra, ni una situación que hiciera temblar el resultado.

El golazo de Poggi para el 1-0 de Godoy Cruz

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Y sin embargo, la sensación quedó flotando: el partido estuvo siempre abierto, más por lo que Godoy Cruz no cerró que por lo que Maipú intentó.

No le sobró nada. Ni juego, ni profundidad, ni contundencia. Pero ganó. Y a veces, en campeonatos largos, eso vale más que cualquier exhibición.

Quedó a un punto del líder, Deportivo Morón, y se llevó algo más que tres puntos: la ilusión. Esa que no siempre se construye jugando bien, pero que crece igual cuando el equipo suma.

Fue un triunfo sin épica, pero con peso. Y en el fútbol, como en los cuentos, no siempre gana el que mejor escribe la historia, sino el que acierta en la única línea que importa.



Sintesis de Deportivo Maipú - Godoy Cruz

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Deportivo Maipú vs Godoy Cruz Primera nacional 2026 Alfredo Ponce / MDZ

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