Messi tendrá una calle con su nombre en Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026: el motivo
Una de las esquinas del estado que albergará el partido más importante de la Copa del Mundo pasará a llamarse "Leo Messi Way". Todos los detalles.
El impacto de Lionel Messi en Estados Unidos trasciende lo futbolístico. En las últimas horas se conoció que el estado de Nueva Jersey aprobó oficialmente bautizar una calle como “Leo Messi Way”, en homenaje al capitán argentino y a la revolución que generó desde su desembarco en Inter Miami.
En pocas palabras
- Messi tendrá una calle con su nombre en Nueva Jersey: La ciudad aprobó renombrar un tramo de Sherman Avenue como "Leo Messi Way", en homenaje al campeón del mundo y la revolución que generó en la MLS.
- Ubicación estratégica para el Mundial 2026: La iniciativa cobra mayor relevancia al considerar que Nueva Jersey será sede de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium.
- Impulso de la comunidad latina: El proyecto fue impulsado por integrantes de la comunidad latina de Berkeley Heights, recibiendo rápido apoyo de vecinos y autoridades locales.
- Reconocimiento a su impacto: Este gesto subraya el impacto trascendente de Lionel Messi en Estados Unidos, marcando su figura en el mapa del país.
Histórico: Messi tendrá una calle con su nombre en Estados Unidos
La iniciativa fue impulsada por integrantes de la comunidad latina de Berkeley Heights, una pequeña localidad del estado, y rápidamente recibió apoyo de vecinos y autoridades locales. El proyecto contempla renombrar un tramo de Sherman Avenue para convertirlo en un punto simbólico para fanáticos del fútbol y especialmente para los argentinos que viven en suelo norteamericano.
La noticia tomó todavía más relevancia por un detalle particular: Nueva Jersey será una de las sedes más importantes del Mundial 2026. Porque claro, allí se disputará la final de la máxima cita, programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.
Aunque todavía no se confirmó cuándo será la inauguración oficial de “Leo Messi Way”, todo indica que el cambio se concretará en las próximas semanas. Además, existe la intención de invitar al propio Messi al acto de presentación, aunque por ahora no hubo confirmación sobre la posible presencia del campeón del mundo.
A sus 38 años, la Pulga continúa sumando reconocimientos históricos. En tan poco tiempo, su figura ya dejó una huella tan grande en la MLS que ahora también quedará marcada en el mapa de Estados Unidos.