Messi tendrá una calle con su nombre en Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026: el motivo

El impacto de Lionel Messi en Estados Unidos trasciende lo futbolístico. En las últimas horas se conoció que el estado de Nueva Jersey aprobó oficialmente bautizar una calle como “Leo Messi Way”, en homenaje al capitán argentino y a la revolución que generó desde su desembarco en Inter Miami .

La iniciativa fue impulsada por integrantes de la comunidad latina de Berkeley Heights, una pequeña localidad del estado, y rápidamente recibió apoyo de vecinos y autoridades locales. El proyecto contempla renombrar un tramo de Sherman Avenue para convertirlo en un punto simbólico para fanáticos del fútbol y especialmente para los argentinos que viven en suelo norteamericano.

La noticia tomó todavía más relevancia por un detalle particular: Nueva Jersey será una de las sedes más importantes del Mundial 2026 . Porque claro, allí se disputará la final de la máxima cita, programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

Show de Messi ante Cincinnati: doblete y asistencia en el 5-3 de Inter Miami por la MLS, a menos de un mes del Mundial.

Show de Messi ante Cincinnati: hat trick y asistencia a Toto Silvetti en el 5-3 de Inter Miami.

Aunque todavía no se confirmó cuándo será la inauguración oficial de “Leo Messi Way”, todo indica que el cambio se concretará en las próximas semanas. Además, existe la intención de invitar al propio Messi al acto de presentación, aunque por ahora no hubo confirmación sobre la posible presencia del campeón del mundo.

A sus 38 años, la Pulga continúa sumando reconocimientos históricos. En tan poco tiempo, su figura ya dejó una huella tan grande en la MLS que ahora también quedará marcada en el mapa de Estados Unidos.