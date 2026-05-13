¡En modo Mundial! Con un doblete de Messi, Inter Miami le ganó 5-3 a Cincinnati

Lionel Messi no para de dar espectáculos en Estados Unidos . A 29 días para el inicio del Mundial 2026, el astro argentino se despachó este miércoles por la noche con un doblete en el tremendo triunfo de Inter Miami por 5-3 ante FC Cincinnati en el estadio TQL, por la 13º fecha de la MLS .

Con el triunfo, el equipo que dirige Ángel Guillermo Hoyos alcanzó el segundo puesto de la conferencia este, con 25 puntos, mientras que Cincinnati es octavo, en puestos de clasificación al play-in, con 16 unidades.

Las Garzas abrieron el marcador al minuto 23 de forma insólita. Tras un mal pase filtrado Rodrigo De Paul, la Pulga pudo aprovechar el cierre defectuoso del defensor rival y se llevó la pelota por delante para el 1-0.

A dos minutos del final del partido, un centro desde la izquierda de Silvetti le llegó a Messi , que definió desde el suelo en un disparo que pegó en el poste izquierdo de Celentano y como la pelota golpeó en él y entró, se lo dieron en contra. De esta manera, el equipo de la Florida sentenció el triunfo y el argentino su doblete.

A los 40 minutos, el local tuvo un penal luego de un agarrón del defensor Gonzalo Lujan a Denkey dentro del área. El propio atacante se hizo cargo de la pena máxima y cruzó un derechazo a media altura, que St Clair alcanzó a desviar con la mano pero no pudo quitarle el destino de gol.

El gol de Lionel Messi para el 1-0 de Inter Miami ante Cincinnati.

El gol de Lionel Messi para el 1-0 de Inter Miami ante Cincinnati.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2054720095226622289&partner=&hide_thread=false Kévin Denkey buries it from the spot.



Game on in Cincinnati! pic.twitter.com/k298g9xH0K — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

Cincinnati remontó en su primera llegada del complemento, cuando iban tres minutos, mediante un centro buscapié desde la izquierda del carrilero Bryan Ramírez, que estaba libre de marca por el costado izquierdo y asistió la llegada del volante Pavel Bucha, que definió de primera al gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2054728086176800993&partner=&hide_thread=false Bryan Ramírez Pavel Bucha! @fccincinnati take the lead right out of halftime. pic.twitter.com/RYjNBUbnje — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

Messi apareció solo para marcar el 2-2 parcial

El astro argentino convirtió por duplicado en el décimo minuto del complemento, al desmarcarse dentro del área y empujar al gol un centro rasante desde la derecha que tiró De Paul.

El gol de Lionel Messi para el 2-2 de Inter Miami ante Cincinnati. El gol de Lionel Messi para el 2-2 de Inter Miami ante Cincinnati. Video: MLS

Dos minutos más tarde, Evander recibió por izquierda, se fue metiendo hacia el centro luego de eludir a De Paul y sacó un remate potente y cruzado, que entró por el ángulo derecho de St Clair.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2054732048149942444&partner=&hide_thread=false EVANDER OH MY!



An absolute rocket from the Brazilian to put @fccincinnati back on top! pic.twitter.com/JTsGThja1G — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

Silvetti estampó el 3-3 con un derechazo inatajable

El 3-3 llegó a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero argentino Mateo Silvetti recibió sobre el borde izquierdo del área, recortó hacia adentro y definió con precisión al segundo palo.

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Mateo Silvetti with cut back and finish to equalize for @InterMiamiCF. pic.twitter.com/Hb48EazBMX — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

El equipo de Messi remontó cuatro minutos después, luego de un tiro libre al primer palo que el arquero Roman Celentano tuvo problemas para embolsar, luego de chocar con un compañero de equipo, y dejó la pelota suelta dentro del área, la cual fue empujada al gol por Germán Berterame.

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Germán Berterame pounces on the loose ball and finishes. pic.twitter.com/56hyW1nOsU — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

Celentano en contra decretó el 5-3 final de Inter Miami

A dos minutos del final del partido, un centro desde la izquierda de Silvetti le llegó a Messi, que definió desde el suelo en un disparo que pegó en el poste izquierdo y en la espalda de Celentano y entró. En un principio, el gol fue convalidado para el argentino, pero horas más tarde se lo sacaron y se lo dieron al arquero en contra.

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Fuente: NA

El minuto a minuto de Cincinnati - Inter Miami