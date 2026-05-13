¡En modo Mundial! Con un doblete de Messi, Inter Miami le ganó 5-3 a Cincinnati
A menos de un mes de la Copa del Mundo, Lionel Messi dio un show y marcó dos goles en la infartante victoria del Inter Miami por la liga estadounidense.
Lionel Messi no para de dar espectáculos en Estados Unidos. A 29 días para el inicio del Mundial 2026, el astro argentino se despachó este miércoles por la noche con un doblete en el tremendo triunfo de Inter Miami por 5-3 ante FC Cincinnati en el estadio TQL, por la 13º fecha de la MLS.
Con el triunfo, el equipo que dirige Ángel Guillermo Hoyos alcanzó el segundo puesto de la conferencia este, con 25 puntos, mientras que Cincinnati es octavo, en puestos de clasificación al play-in, con 16 unidades.
Con un rebote insólito, Messi puso en ventaja al Inter Miami
Las Garzas abrieron el marcador al minuto 23 de forma insólita. Tras un mal pase filtrado Rodrigo De Paul, la Pulga pudo aprovechar el cierre defectuoso del defensor rival y se llevó la pelota por delante para el 1-0.
A dos minutos del final del partido, un centro desde la izquierda de Silvetti le llegó a Messi, que definió desde el suelo en un disparo que pegó en el poste izquierdo de Celentano y como la pelota golpeó en él y entró, se lo dieron en contra. De esta manera, el equipo de la Florida sentenció el triunfo y el argentino su doblete.
A los 40 minutos, el local tuvo un penal luego de un agarrón del defensor Gonzalo Lujan a Denkey dentro del área. El propio atacante se hizo cargo de la pena máxima y cruzó un derechazo a media altura, que St Clair alcanzó a desviar con la mano pero no pudo quitarle el destino de gol.
Cincinnati remontó en su primera llegada del complemento, cuando iban tres minutos, mediante un centro buscapié desde la izquierda del carrilero Bryan Ramírez, que estaba libre de marca por el costado izquierdo y asistió la llegada del volante Pavel Bucha, que definió de primera al gol.
Messi apareció solo para marcar el 2-2 parcial
El astro argentino convirtió por duplicado en el décimo minuto del complemento, al desmarcarse dentro del área y empujar al gol un centro rasante desde la derecha que tiró De Paul.
Dos minutos más tarde, Evander recibió por izquierda, se fue metiendo hacia el centro luego de eludir a De Paul y sacó un remate potente y cruzado, que entró por el ángulo derecho de St Clair.
Silvetti estampó el 3-3 con un derechazo inatajable
El 3-3 llegó a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero argentino Mateo Silvetti recibió sobre el borde izquierdo del área, recortó hacia adentro y definió con precisión al segundo palo.
El equipo de Messi remontó cuatro minutos después, luego de un tiro libre al primer palo que el arquero Roman Celentano tuvo problemas para embolsar, luego de chocar con un compañero de equipo, y dejó la pelota suelta dentro del área, la cual fue empujada al gol por Germán Berterame.
Celentano en contra decretó el 5-3 final de Inter Miami
A dos minutos del final del partido, un centro desde la izquierda de Silvetti le llegó a Messi, que definió desde el suelo en un disparo que pegó en el poste izquierdo y en la espalda de Celentano y entró. En un principio, el gol fue convalidado para el argentino, pero horas más tarde se lo sacaron y se lo dieron al arquero en contra.
Fuente: NA