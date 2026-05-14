El histórico récord que alcanzó Jannik Sinner al meterse en las semifinales del Masters 1000 de Roma

En Roma, Jannik Sinner continúa escribiendo páginas históricas dentro del circuito ATP. Este jueves derrotó al moscovita Andrey Rublev por 6-2 y 6-4 para alcanzar las 32 victorias consecutivas en torneos Masters 1000, una marca inédita en la historia del tenis masculino.

El italiano comenzó esta impresionante racha en el Masters de París y ahora logró superar el récord de 31 triunfos seguidos que pertenecía a Novak Djokovic , conseguido entre Indian Wells y Cincinatti 2011. Más atrás en la lista aparece Roger Federer, quien había acumulado 29 victorias consecutivas entre Hamburgo 2005 y Montecarlo 2006.

Además, Sinner llegó al Masters 1000 Roma como campeón vigente de los últimos cinco grandes torneos disputados en el circuito: París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. El número uno del mundo atraviesa uno de los momentos más dominantes de su carrera y volvió a demostrar en suelo italiano por qué hoy es la gran referencia del tenis masculino.

image Jannik Sinner sigue haciendo historia en el tenis masculino: superó un récord de Djokovic y ahora va por más. EFE

“Es difícil de decir. No juego por récords, juego para hacer mi propia historia. Al mismo tiempo significa mucho. La prioridad es recuperarme físicamente. Emocionalmente requiere mucho jugar acá en casa, es difícil tener que ganar y ganar”, lanzó el italiano en la cancha central del Foro Itálico tras alcanzar su 18ª semifinal consecutiva de Masters 1000.

Así están los cruces en el Masters 1000 de Roma

Buscando revancha de lo sucedido en 2025, cuando perdió la final frente a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner quedó a solo dos victorias de conquistar por primera vez el título del Masters 1000 de Roma. El número uno del mundo disputará las semifinales este viernes y espera por el ganador del duelo entre Daniil Medvedev y Martin Landaluce, quienes se enfrentan este jueves desde las 14.

image Daniil Medvedev puede ser el rival en semis de Jannik Sinner si supera este jueves al español Martin Landaluce. EFE

En la otra llave del cuadro, Casper Ruud avanzó tras derrotar al ruso Karen Khachanov por 6-1, 1-6 y 6-2. El noruego jugará este viernes, no antes de las 8.30, frente al italo-argentino Luciano Darderi, quien viene de eliminar al español Rafael Jodar por 7-6 (5), 5-7 y 6-0 para meterse entre los cuatro mejores del torneo.