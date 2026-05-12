Ni Federer pudo: Sinner igualó un impactante récord que Djokovic sostenía desde 2011

El italiano Jannik Sinner volvió a demostrar por qué es el número 1 del mundo y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras vencer con autoridad a su compatriota Andrea Pellegrino. El marcador de 6-2 y 6-3 reflejó la amplia superioridad de Sinner , que necesitó apenas una hora y media para sellar su clasificación.

Más allá del triunfo en Roma, la jornada quedó también marcada por la estadística que alcanzó el líder del ranking ATP . Con esta victoria, Sinner llegó a 31 triunfos consecutivos en torneos Masters 1000, una cifra que le permitió igualar el récord histórico que hasta ahora pertenecía en soledad al serbio Novak Djokovic .

La impresionante racha del italiano comenzó en el Masters de París disputado a finales de 2025 y continuó a lo largo de toda esta temporada. En ese lapso conquistó los títulos de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, consolidando un dominio absoluto en los torneos más importantes del circuito después de los Grand Slam.

El dominio de Jannik Sinner en los Masters 1000

La contundencia de Sinner en esta serie de victorias no solo se explica por la cantidad de partidos ganados, sino también por la forma en la que los consiguió. A lo largo de los últimos cinco Masters 1000 apenas cedió dos sets, un dato que expone el nivel de regularidad que mantiene desde hace varios meses.

En Roma volvió a exhibir esa superioridad. Desde el comienzo controló el desarrollo ante Pellegrino, dominó con su potencia desde el fondo de la cancha y prácticamente no dejó margen para la reacción de su rival.

El presente del italiano también alimenta la posibilidad de conseguir un objetivo reservado para muy pocos jugadores en la historia del tenis: completar el denominado “Golden Masters”, es decir, ganar los nueve torneos Masters 1000 del calendario. Hasta ahora, el único que logró esa hazaña fue Djokovic.

Precisamente, el serbio había establecido su histórica marca de 31 triunfos consecutivos en esta categoría en 2011. Su racha comenzó en Indian Wells y se extendió hasta la final de Cincinnati de aquella temporada, con la particularidad de que en el medio no disputó el torneo de Montecarlo.

jannik sinner1 Jannik Sinner igualó un récord histórico de Novak Djokovic. Instagram @janniksin

El récord que Sinner puede romper en Roma

La victoria sobre Pellegrino dejó a Sinner a solo un paso de quedarse en soledad con el récord absoluto de victorias consecutivas en Masters 1000 desde la creación del formato en 1990.

Su próximo compromiso será este miércoles frente al ruso Andrey Rublev, ganador del cruce ante el georgiano Nikoloz Basilashvili. En caso de ganar, el italiano alcanzará las 32 victorias seguidas y superará definitivamente la marca de Djokovic.

sinner masters 1000 Imagen generada con ChatGPT

Detrás de ambos aparecen otros nombres históricos del circuito. El tercer mejor registro corresponde al suizo Roger Federer, quien enlazó 29 triunfos consecutivos entre Hamburgo 2005 y Montecarlo 2006.

Roma sueña con un nuevo título italiano

El gran nivel de Sinner también ilusiona al público local, que sueña con verlo conquistar por primera vez el Masters 1000 de Roma, uno de los pocos grandes torneos que todavía faltan en su palmarés.

Hasta el momento, nadie encontró la manera de frenar al italiano en este tipo de competencias. Su evolución física, mental y tenística lo transformó en el jugador más dominante del circuito actual y cada presentación parece confirmar esa sensación.

Además de Sinner, otros tenistas italianos tuvieron protagonismo en los octavos de final del torneo romano. Luciano Darderi logró avanzar de ronda, mientras que Lorenzo Musetti quedó eliminado frente al noruego Casper Ruud y Pellegrino se despidió tras caer ante el número uno del mundo.