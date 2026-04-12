El tremendo elogio de Carlos Alcaraz a Sinner tras su consagración en Montecarlo: "Es impresionante lo que estás logrando"

Luego de perder la final en el Principado, Carlos Alcaraz se deshizo en elogios hacia Jannik Sinner, quien recuperó el número 1° del ranking ATP.

El español Carlos Alcaraz, que perdió la final del Masters 1000 de Montecarlo y el número uno del mundo, felicitó al italiano Jannik Sinner el nuevo campeón del torneo monegasco y el que ocupará la cima del ránking ATP desde este lunes.

El tremendo elogio de Carlos Alcaraz a Jannik Sinner Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/2043366822754324519&partner=&hide_thread=false These two @carlosalcaraz @janniksin #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/7ODrq8uNE1 — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026 "Es impresionante lo que estás logrando. Que yo sepa, solo un hombre en la Era Abierta ha ganado el Sunshine Double (Masters 1000 de Indian Wells y Miami) y Montecarlo. Tú eres el segundo en conseguirlo. Es algo increíble", dijo Alcaraz en la entrega de trofeos tras la final de Montecarlo.

Sinner se une a Novak Djokovic en la historia. El serbio fue el único jugador hasta ahora que consiguió ganar los tres Masters 1000 del inicio de temporada, en el 2015.

Sinner campeón Jannik Sinner se consagró campeón del Masters 1000 de Montecarlo y es el nuevo número 1 del mundo. EFE "Es muy difícil lograrlo. Felicidades por todo y por el trabajo que estás haciendo con tu equipo. Veo a toda tu familia aquí y a tu equipo y estoy muy feliz de verte ganar títulos frente a ellos. Felicidades a ti, a tu familia y a tu equipo", añadió Alcaraz que afronta ahora, la próxima semana, el torneo de Barcelona.

"Nos sentimos genial en este torneo, es uno de los más bonitos que jugamos, con unas vista increíbles y un lugar fantástico para jugar", añadió el murciano que ha estado 66 semanas al frente de la clasificación mundial.