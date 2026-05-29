El fuerte mea culpa de Néstor Lorenzo, DT de Colombia, por cómo manejó el tema Sebastián Villa: "Me equivoqué"

El entrenador de la selección de Colombia , Néstor Lorenzo , realizó una fuerte autocrítica sobre cómo manejó públicamente la situación de Sebastián Villa durante la conformación de la lista para el Mundial 2026 . El delantero de Independiente Rivadavia había aparecido en la preconvocatoria, pero finalmente quedó afuera de la nómina definitiva.

La situación explotó luego de que trascendiera que Sebastián Villa integraba originalmente la lista definitiva de 26 jugadores para disputar el Mundial . Sin embargo, distintos medios colombianos aseguraron que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, intervino para impedir su convocatoria.

Según el periodista Alejandro Pino, algunos patrocinadores de la selección colombiana también habrían presionado para evitar la inclusión del futbolista en la nómina final . Esa situación habría generado demoras y tensión interna antes del anuncio oficial de los convocados.

En una entrevista con Noticias Caracol, el DT argentino reconoció que cometió un error al exponer la situación del extremo colombiano en medio de una fuerte polémica social y mediática. “El tema de Sebastián fue algo duro, las cosas que escuché, no se lo merecía. Me equivoqué en exponerlo”, expresó Lorenzo.

El entrenador también explicó que el contexto terminó influyendo en la decisión final y dejó entrever que la ausencia de Villa no respondió solamente a cuestiones futbolísticas. “Vi que los hogares pensaban distinto: el hombre y la mujer nunca se van a poner de acuerdo”, afirmó el técnico argentino.

Lorenzo intentó explicar públicamente por qué finalmente decidió no llevar a Villa a la Copa del Mundo. “La decisión fue futbolística porque no pudo jugar con nosotros este partido y no pudo estar el tiempo que necesitábamos”, sostuvo el entrenador.

De todas maneras, también admitió que el contexto alrededor del delantero terminó siendo determinante. El caso de Sebastián Villa continúa generando divisiones en Colombia debido a las causas judiciales que atravesó en los últimos años y al impacto público que tuvieron.

Villa y un presente futbolístico destacado

Independiente vs Gimnasia (1) Sebastián Villa no jugará el Mundial. Alfredo Ponce Mercado /MDZ

Más allá de la polémica, Sebastián Villa atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera desde su llegada a Independiente Rivadavia. El extremo colombiano fue una de las grandes figuras del equipo mendocino en la histórica campaña de Copa Libertadores.

Su nivel futbolístico lo había colocado nuevamente en el radar de la selección colombiana y aparecía como una alternativa importante en ataque para el Mundial 2026. Sin embargo, la controversia alrededor de su convocatoria terminó pesando más y quedó afuera de la lista definitiva.