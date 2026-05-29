Riquelme tomó una decisión con Úbeda tras el nuevo mazazo de Boca en la Libertadores

La eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores detonó una nueva crisis futbolística en el club y aceleró los tiempos en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme . La derrota 1-0 ante Universidad Católica en la Bombonera dejó al equipo tercero en el Grupo D y también sentenció el final del ciclo de Claudio Úbeda .

El entrenador dirigió su último partido al frente del Xeneize en medio de una fuerte reprobación de los hinchas. Aunque su contrato finaliza oficialmente a fines de junio, desde Boca ya tomaron la decisión de no renovarle y comenzar la búsqueda de un nuevo director técnico de cara al repechaje de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

Según reveló el periodista Tato Aguilera en TyC Sports, el nuevo entrenador asumirá el próximo 18 de junio, fecha en la que comenzará la pretemporada del plantel. En ese contexto, quedó descartado Néstor Lorenzo, ya que estará afectado al Mundial 2026 con la selección de Colombia.

Antonio Mohamed está en el radar de Boca desde hace un tiempo. ¿Se dará esta vez su llegada como DT?

Dentro de las alternativas que maneja el Consejo de Fútbol aparecen dos perfiles fuertes: Antonio Mohamed y Cristian “Kily” González. Ambos reúnen características que la dirigencia considera importantes para afrontar un momento delicado del club.

El “Turco” Mohamed aparece como uno de los entrenadores que más seduce por su experiencia, personalidad y recorrido internacional. En Boca entienden que el equipo necesita un técnico con espalda para soportar la presión y capacidad para manejar un vestuario golpeado después de una eliminación tan dura.

Qué dijo Claudio Úbeda sobre su futuro en la conferencia

PORTADA: Claudio Úbeda no quiso hablar de su continuidad en Boca @NehuenRoo

Tras la derrota frente a Universidad Católica, Claudio Úbeda evitó confirmar su salida, aunque dejó abierta la puerta a un final de ciclo. “No creo que sea un momento para hablar de esto, tenemos que reunirnos y pensar en lo que pasó”, expresó en conferencia de prensa.

De todas maneras, el entrenador reconoció que los resultados terminan marcando el rumbo en Boca. “Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí”, afirmó el DT, quien quedó muy debilitado tras un semestre en el que el equipo nunca logró encontrar regularidad ni respuestas futbolísticas.