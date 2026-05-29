"Yo te avisé", Javier Milei fulminó a Juan Román Riquelme tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores

Javier Milei volvió a cargar públicamente contra Juan Román Riquelme luego de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores . En sus redes sociales, el presidente publicó un breve mensaje en el que advirtió: “ Yo te avisé ”, acompañado por el audio de una entrevista concedida en 2024 donde cuestionaba duramente la conducción del club.

Durante aquella entrevista en diálogo con Radio Rivadavia, la periodista Cristina Pérez le consultó al mandatario cómo veía la situación futbolística de Boca. “En el fondo casi le diría que me está tirando un centro”, respondió Milei entre risas antes de lanzar su crítica más directa: “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”.

La reaparición de ese fragmento ocurrió horas después de que Boca perdiera 1 a 0 frente a Universidad Católica en La Bombonera y quedara eliminado en fase de grupos de la Libertadores por primera vez en 32 años.

El apoyo de Javier Milei a la oposición de Riquelme en Boca

En la entrevista recuperada por el Presidente, Milei también recordó su participación en las elecciones de Boca de 2023, donde apoyó la lista opositora encabezada por Mauricio Macri como candidato a vicepresidente. “Yo hice lo que tenía que hacer. Había una cuestión institucional y de pensamiento. En el fondo, Riquelme es un kirchnerista manejando a Boca”, sostuvo.

No es la primera vez que Javier Milei se involucra públicamente en la agenda política y deportiva del club xeneize. En agosto de 2025, durante una exposición ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), lanzó otra frase contra Riquelme que tuvo fuerte repercusión: “Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River”.

Además, en una entrevista con El País realizada en julio de 2023, Milei explicó por qué se había distanciado emocionalmente de Boca y vinculó esa decisión con lo que definió como “decisiones populistas” dentro del club.

Según relató, uno de los puntos de quiebre fue el regreso de Riquelme como jugador durante la presidencia de Daniel Angelici. “Estaba claro que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó”, afirmó.

También recordó la final de la Libertadores 2018 disputada en Madrid entre Boca Juniors y River Plate. “En la final de Madrid hinché por Boca, pero cuando entró Fernando Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River”, sostuvo. Y concluyó: “Tengo bastante con vivir en un país populista para ser hincha de un equipo que tomaba decisiones populistas”.