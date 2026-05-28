El dólar blue bajó $10 en medio de los pedidos del FMI y la caída del Riesgo País

En un nuevo día con pocas novedades en el mercado cambiario, el dólar blue volvió a bajar. Sin embargo, la noticia más llamativa fue el quiebre de los 500 puntos respecto del Riesgo País. A su vez, el presidente Javier Milei habló sobre la inflación y el crecimiento económico.

El dólar oficial no cambió respecto de sus cotizaciones en el día miércoles, jornada en la que tampoco tuvo movimientos. Cerró entonces a $1380 para la compra y $1430 para la venta, al igual que ayer según indicaron las pantallas del Banco Nación.

Mientras tanto, el dólar blue tuvo una baja de $10 este jueves y cerró a $1410 para la compra y $1430 para la venta. La variación respecto de la jornada anterior es del 0,70% en promedio.

El riesgo país vuelve a quebrar la barrera de los 500 puntos, en una jornada donde las acciones argentinas en Wall Street operan con disparidad. El indicador que elabora el JPMorgan opera en los 499 puntos tras haber caído 0,2% en la rueda financiera.Si bien los bonos soberanos operan con resultados desiguales, los avances alcanzan para que el riesgo país opere por debajo de las 500 unidades básicas.

Por su parte, el presidente Javier Milei habló sobre el futuro económico. "La baja inflación y la estabilidad económica no generan crecimiento", sostuvo ante empresarios. Y al mismo tiempo remarcó que "el kircherismo convirtió al sector privado en un desierto".

Mientras tanto, las noticias económicas también avanzan sobre las recomendaciones del FMI sobre los impuestos y tributos de la Argentina como pueden ser los cambios para el monotributo; mientras que también analizan de cerca la morosidad en los bancos y las billeteras virtuales.