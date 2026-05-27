El dólar no se movió mientras se desploma el Riesgo País

Poco movimiento tuvo el mercado internacional cambiario este miércoles. Fue una jornada en calma, mientras el Riesgo País se desploma y cae por debajo de los 500 puntos básicos. El dólar no se movió y quedó igual que el martes. Así quedaron las cotizaciones.

En concreto, el dólar oficial no registró variaciones respecto del martes y cerró a $1380 para la compra y $1430 para la venta. La calma de los mercados de este miércoles sorprende luego de la suba de $15 que tuvo lugar en la jornada de ayer.

A su vez, el dólar blue tampoco registró cambios y cerró a $1420 para la compra y $1440 para la venta. El paralelo también había subido contundentemente el martes y hoy se quedó en su lugar, en calma.

El riesgo país de Argentina sigue en su racha positiva y quebró la barrera de los 500 puntos.

Actualmente, el indicador que elabora JP Morgan está en los 498 puntos. Durante el día perdió 10 unidades, el equivalente al 2%.

Esto no sucedía desde comienzos del mes, cuando se ubicó en los 496 puntos luego de haber recibido la mejora crediticia por parte de la agencia Fitch.

Esta caída se explica por el buen resultado que anotan los bonos soberanos, donde las subas escalan hasta el 1%.