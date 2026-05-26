Dólar: el mercado está atento al accionar del Banco Central en los contratos futuros

El Banco Central (BCRA) publicó su posición de futuros a fines de abril pasado, reportando una posición vendida (“short”) de 2.176 millones de dólares , lo que representa una disminución de la posición de 434 millones con relación al cierre del mes anterior.

Con este dato oficial, entonces, se ve que la posición se acerca a niveles de junio del año pasado (US$1.909 millones), donde el mercado empezó a mostrar los primeros síntomas de una fuerte caída en la demanda de dinero, que se intensificó en octubre producto de las elecciones de medio término.

Los analistas anticipaban que mayo iba a ser un mes desafiante en cuanto al desarme, ya que el contrato de mayo 2026 representa el 50% del total de contratos vigentes. Sin embargo, pese a ello se viene observando un “rolleo” de posiciones de mayo a contratos largos (así se viene armando volumen en el contrato noviembre 2026 y diciembre 2026), así como también cierres de posiciones de mayo (al fin de la semana pasada se registró una caída neta del total de contratos vigentes de más del 4%, explicada principalmente por una caída de 210 millones de dólares del contrato de mayo 2026).

De modo que, con esta reducción en la posición, el estratega de BAVSA, Martín de la Fuente, estima que tomando como punto de partida octubre de 2025 (nivel donde se dolarizó el 50% del agregado monetario M2 producto de las elecciones), el BCRA desarmó cobertura (futuros) por 3.951 millones de dólares y el Tesoro canceló cobertura (dollar linked) por 7.808 millones de dólares , lo que implica un desarme total de cobertura por 11.759 millones de dólares .

El tema no es menor para el mercado porque la posición vendida del BCRA a fin de mayo de casi 2.500 millones de dólares no solo representaba más de la mitad de los contratos vigentes en el mercado A3, sino que se trata de una concentración en el contrato más próximo que no se veía desde principios de 2024.

Entonces, “dado que el total de contratos abiertos de mayo se expandió 2.000 millones de dólares entre agosto y septiembre 2025, parece haber una posición puntual de una cartera muy grande y en las próximas jornadas veremos si ese inversor decide renovar o no su cobertura cambiaria”, advierte la consultora 1816.

Cabe recordar que las posiciones en el mercado de futuros de dólar no implican la entrega o recepción de divisas, sino que estas operaciones se cierran por compensación, es decir, con el pago o cobro según la apuesta involucrada.

Dólar futuro

En el caso del BCRA, que es, prácticamente, el único oferente de cobertura cambiaria, es decir, quien vende contratos de dólar futuro, al cabo del vencimiento de cada contrato lo que se hace es ver si la diferencia entre el precio al que vendió dólares el BCRA es menor o mayor al del vigente en el mercado.

De modo, que si el BCRA vendió por encima del precio del mercado en ese caso el ente monetario “gana” y recibe pesos por la diferencia, lo que implica una absorción de pesos del sistema. Por el contrario, si el BCRA vendió dólares a un precio inferior al del mercado, en ese caso, el ente monetario debe emitir por la diferencia, y hay, por ende, una expansión de la Base Monetaria.

Por tal motivo, la expectativa del mercado era saber si los tenedores de los contratos de mayo iban a “rollear” o no, es decir, si iban a renovar los contratos con otros vencimientos.

Posiciones vendidas

Vale señalar que el BCRA arrancó el año con una posición vendida de 4.050 millones de dólares, luego de alcanzar los 6.287 millones de dólares en octubre del año pasado en medio de la puja electoral de medio mandato. Luego en enero de este año la posición vendida del BCRA cerró en 3.353 millones de dólares y en febrero en 2.897 millones de dólares.

Hoy en día, es un tema a monitorear, con cierta liviandad, solo para ver qué hacen los inversores, en términos de la demanda de cobertura cambiaria, ya que no es un problema, sobre todo, ante la avalancha de dólares del comercio exterior y de la colocación de deuda privada.

Sin embargo, es un dato a observar con miras al 2027, no solo por la capacidad del BCRA de ofrecer cobertura sino porque se descuenta la dolarización de carteras electoral y la mayor demanda de cobertura del sector privado.