Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial, el blue y el MEP este 25 de mayo

Aunque fue una jornada atravesada por el feriado patrio, el dólar volvió a ocupar el centro de las conversaciones económicas. En bancos, cuevas financieras y plataformas digitales, los operadores siguieron de cerca un mercado que en las últimas semanas mostró menos sobresaltos que meses atrás, pero que todavía se mueve bajo una tensión permanente.

Este lunes 25 de mayo, las distintas cotizaciones arrancaron relativamente estables, con diferencias cada vez más pequeñas entre el oficial y el blue. El dato que más llamó la atención volvió a ser la cercanía entre ambos valores. El dólar blue se negoció alrededor de los $1.425 para la venta, prácticamente en línea con el precio del dólar oficial minorista en Banco Nación, que también se ubicó cerca de ese nivel. La brecha, que durante buena parte de los últimos años marcó el pulso de la economía argentina, hoy aparece mucho más reducida que en otros momentos recientes.

En la city porteña reconocen que el mercado cambiario atraviesa semanas bastante menos agitadas que las del año pasado. La salida parcial del cepo y la posibilidad de comprar divisas sin tantas restricciones modificaron parte del escenario financiero desde abril de 2025. Aun así, el dólar sigue funcionando como una referencia inevitable para precios, alquileres, importaciones y decisiones de ahorro.

Este lunes, el dólar MEP operó cerca de los $1.430, mientras que el contado con liquidación rondó los $1.490. El dólar tarjeta, que todavía conserva una percepción impositiva del 30%, quedó por encima de los $1.850. La diferencia entre los tipos de cambio financieros y el oficial se mantiene relativamente acotada si se la compara con otros períodos de fuerte volatilidad.

En paralelo, el dólar cripto volvió a moverse apenas por encima de las cotizaciones tradicionales. Aunque hace unos años era un mercado mucho más chico, hoy se transformó en una referencia seguida por inversores jóvenes y usuarios que operan desde billeteras virtuales o exchanges internacionales.

Qué mira el mercado en las próximas semanas

Más allá de la relativa estabilidad actual, en el mercado siguen apareciendo señales de cautela. Algunos analistas advierten que la calma cambiaria todavía depende de factores delicados: el ingreso de dólares del agro, el nivel de reservas del Banco Central y las expectativas sobre inflación. También influye el comportamiento de las tasas en pesos y el ritmo de intervención oficial sobre los mercados financieros.

En las mesas de dinero hay otra variable que empieza a ganar espacio: la discusión sobre si el tipo de cambio quedó retrasado frente a la inflación acumulada de los últimos meses. Algunos economistas cercanos al oficialismo sostienen que el esquema todavía resulta sostenible, mientras otros ya hablan de un dólar “planchado” que podría necesitar correcciones más adelante.

El dólar ya no salta, pero sigue condicionando todo

Aunque el mercado cambiario ya no muestra las corridas bruscas que dominaron otros períodos, el dólar continúa teniendo un peso enorme sobre la vida cotidiana. Comercios, inmobiliarias, empresas y consumidores siguen atentos a cualquier movimiento, incluso cuando las variaciones son mínimas.

La sensación de calma, por ahora, parece sostenerse. Pero en Argentina el dólar rara vez deja de ser noticia demasiado tiempo. Y por eso, incluso en una jornada sin grandes cambios, miles de personas vuelven a revisar cada mañana cuánto vale la moneda estadounidense antes de arrancar el día.