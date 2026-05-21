Fuerte baja del dólar: la brecha con el techo de la banda es la más amplia del 2026
El dólar oficial bajó y lo mismo pasó con el dólar blue. Qué pasa con el techo de la banda y todas las cotizaciones.
Este jueves, el dólar volvió a ser noticia por sus movimientos en el mercado internacional. El dólar oficial cayó levemente y el dólar blue, que fue el que más se movió durante la semana, cayó contundentemente. Así quedaron las cotizaciones en la previa del arranque del fin de semana largo.
En concreto, el dólar oficial cerró este jueves a $1360 para la compra y $1410 para la venta, bajando $10 respecto de la cotización del miércoles. Son los primeros movimientos que registra este segmento del dólar al público en la semana según indican las pantallas del Banco Nación.
A su vez, el dólar mayorista también bajó concretando una caída de 7,50 pesos y quedando a $1389.
De esta forma, el dólar quedó con una brecha muy grande respecto del techo de la banda, ubicado por el Gobierno en 1742,24. Se trata de una diferencia exacta de $352,24, la más grande desde el 13 de mayo del 2025 cuando fue del 25,9%.
Qué pasó con el dólar blue hoy
El dólar blue, que tuvo movimientos dispares durante la semana, cerró este jueves a $1405 para la compra y $1425 para la venta.
Así, concretó una nueva baja de $5 y es el segundo día consecutivo que cotiza en descenso. Así encarará este viernes el último día de mercado pensando que volverá a abrir recién el próximo martes por la mañana.