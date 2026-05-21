Fuerte baja del dólar: la brecha con el techo de la banda es la más amplia del 2026

El dólar oficial bajó y lo mismo pasó con el dólar blue. Qué pasa con el techo de la banda y todas las cotizaciones.

Este jueves, el dólar volvió a ser noticia por sus movimientos en el mercado internacional. El dólar oficial cayó levemente y el dólar blue, que fue el que más se movió durante la semana, cayó contundentemente. Así quedaron las cotizaciones en la previa del arranque del fin de semana largo.

En concreto, el dólar oficial cerró este jueves a $1360 para la compra y $1410 para la venta, bajando $10 respecto de la cotización del miércoles. Son los primeros movimientos que registra este segmento del dólar al público en la semana según indican las pantallas del Banco Nación.

A su vez, el dólar mayorista también bajó concretando una caída de 7,50 pesos y quedando a $1389.

dolares El dólar volvió a bajar.

De esta forma, el dólar quedó con una brecha muy grande respecto del techo de la banda, ubicado por el Gobierno en 1742,24. Se trata de una diferencia exacta de $352,24, la más grande desde el 13 de mayo del 2025 cuando fue del 25,9%.