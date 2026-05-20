El dólar blue bajó tras el fuerte aumento del martes: a cuánto cerró el oficial

Tras un martes con mucho movimiento en los mercados por una suba incesante del dólar blue por más de $15, este miércoles la moneda estadounidense estuvo más calma. El segmento del oficial lleva dos días sin movimientos y sorprende su estabilidad. Así quedaron todas las cotizaciones.

El dólar oficial cerró hoy en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en la cotización de Banco Nación , sin cambios respecto del cierre de ayer. Es su segundo día sin movimientos.

Así, la divisa estadounidense se mantiene en el mismo valor desde que inició la semana, sin volatilidad en la cotización de su precio.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue bajó hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada. Se trata de una baja de $5 luego de los $15 que había subido en el día de ayer que alborotaron los mercados.

En tanto, el tipo de cambio mayorista quedó al borde de los $1.40 y cerró en $1.397, con una baja de 0,1%. En paralelo, sigue alejándose del techo cambiario (actualmente en $1.740,36).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,32% hasta $1.432,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,15% hasta los $1.487,8.

Las reservas del Banco Central (BCRA) cerraron el martes en US$46.190 millones, al tiempo que compró US$144 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).