El dólar blue empezó la semana con una leve suba

En un lunes marcado económicamente por la noticia de que el Gobierno tuvo un nuevo superávit fiscal del mes de abril, el dólar tuvo una leve suba en el segmento del paralelo; mientras que el oficial no tuvo movimientos en el inicio de la semana. Así quedaron todas las cotizaciones.

En concreto, el dólar oficial cerró a $1370 para la compra y $1420 para la venta según indicaron las pantallas del Banco Nación este lunes . Se trata de una jornada en la que no hubo variaciones respecto del cierre del día viernes.

Por su parte, el dólar blue cerró con una suba de $5 respecto del cierre del viernes. El paralelo quedó en $1400 para la compra y $1420 para la venta, empatando así la cotización del dólar oficial este lunes, un fenómeno que ya se había dado semanas atrás.

La suba del paralelo corresponde al orden del 0,36% en promedio.

El blanqueo podría acercar un piso de 3000 millones de dólares, especulan en despachos oficiales. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Superávit fiscal en abril, mientras el dólar se mueve

El Gobierno nacional logró un superávit fiscal de $268.103 millones, con lo cual el acumulado del primer trimestre alcanzó al 0,2% del PIB.

“Durante abril, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $268.103 millones, producto de un resultado primario de $632.844 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $364.741 millones”, señaló el Ministerio de Economía.

El parte oficial indicó que de esta manera el “Sector Público Nacional acumuló en los primeros cuatro meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB), reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno”.

Además, Economía señaló que “los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $13.411.787 millones (+29,6% i.a.)”.