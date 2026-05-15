El dólar subió tras la baja de la inflación en el mes de abril

En un día alterado para los mercados, el dólar oficial subió y el dólar blue bajó este viernes. Así quedaron las cotizaciones.

En un día alterado para los mercados y las acciones argentinas, el dólar volvió a pegar un leve salto en su cotización oficial. Al mismo tiempo, es la primera reacción luego de conocer el dato del 2,6% de inflación en el mes de abril de 2026 que bajó tras el último registro publicado por el Indec hace un mes.

El dólar oficial, en concreto, cerró este viernes a $1370 para la compra y $1420 para la venta, con una suba de $5 respecto del cierre del día jueves según las pantallas del Banco Nación.

Mientras tanto, el dólar blue o paralelo bajó en sus cotizaciones hoy. En ese segmento, la moneda estadounidense cerró $1390 para la compra y $1415 para la venta, con una variación del 0,36% respecto del cierre del jueves. Esto se traduce también en una baja de $5.

dolares El dólar subió este viernes.

El dólar se mueve y las acciones también En los mercados este viernes, la jornada financiera muestra un saldo negativo al promediar las operaciones de este viernes.