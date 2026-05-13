Wall Street: los bonos argentinos caen y el riesgo país se ubica arriba de los 500 puntos básicos
Los activos argentinos operan en rojo en Wall Street en la rueda de este miércoles. El riesgo país se mantiene arriba del umbral de los 500 puntos.
La deuda soberana dólares en Nueva York opera en rojo, traccionada por el Bonar 2041 (-0,7%). Los bonos cotizan en la misma tónica.
El riesgo país se ubica en 510 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval sube 0,1%. Las acciones del panel líder se mueven mixtas, con Transener (+2%) liderando las subas.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en baja. El principal rojo lo registra el ADR de Mercado Libre (-3,6%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista cotiza a $1.405 en la pizarra del Banco Nación.