Javier Milei, cara a cara con el "rey de los bonos basura" y una "cumbre" a puertas cerradas en EE.UU.

El presidente Javier Milei ya está en Estados Unidos con una breve e intensa agenda que combina exposición internacional y contactos con el mundo financiero. Este miércoles, en la ciudad de Los Ángeles, el mandatario participará de la 29° Conferencia Anual organizada por el Instituto Milken , uno de los foros más influyentes del ámbito económico global.

En ese marco, Javier Milei tiene previsto mantener una reunión a puertas cerradas con Michael Milken , figura central del evento y referente histórico de Wall Street . El encuentro se da en un contexto en el que el Gobierno argentino busca afianzar vínculos con inversores internacionales y reforzar su perfil promercado ante líderes financieros y empresarios.

La comitiva oficial que acompaña al presidente incluye a dos diputados de La Libertad Avanza , además de un grupo de influencers libertarios cercanos al jefe de Estado. La presencia de estas figuras responde a una estrategia comunicacional que Milei viene profundizando, combinando la diplomacia tradicional con la difusión directa de sus actividades a través de redes sociales.

La Conferencia Anual del Instituto Milken reúne cada año a ejecutivos, inversores, académicos y líderes políticos de todo el mundo para debatir sobre economía global, innovación, finanzas y políticas públicas. En este escenario, Milei buscará posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital extranjero, en línea con su programa de reformas económicas.

El anfitrión del evento, Michael Milken , es una figura tan influyente como controvertida en la historia financiera de Estados Unidos . Durante las décadas de 1970 y 1980, se ganó el apodo de “rey de los bonos basura” por su rol en el desarrollo y expansión del mercado de deuda de alto riesgo, conocidos como junk bonds.

Desde su posición en el banco de inversión Drexel Burnham Lambert, Michael Milken impulsó el uso de estos instrumentos para financiar empresas con menor calificación crediticia, facilitando el acceso al capital a compañías que quedaban fuera de los canales tradicionales. Su modelo fue clave para el auge de las adquisiciones apalancadas (LBO) y redefinió el funcionamiento del financiamiento corporativo en Estados Unidos.

Sin embargo, su carrera sufrió un abrupto giro a fines de los años '80, cuando fue investigado por delitos financieros vinculados al uso de información privilegiada. En 1990, Milken se declaró culpable de varios cargos y fue condenado a prisión, en uno de los casos más emblemáticos de la historia de Wall Street. Tras cumplir su condena, reconstruyó su perfil público como filántropo y promotor de iniciativas vinculadas a la salud y la educación.

Hoy, a través del Instituto Milken, se mantiene como una figura influyente en el debate económico global. Su conferencia anual se convirtió en un espacio de alto nivel donde convergen poder político y financiero, y donde personas como Javier Milei buscan proyectar sus agendas más allá de sus fronteras.