El Financial Times advirtió que la popularidad de Javier Milei está cayendo por los "escándalos y la desaceleración"

El medio británico Financial Times publicó un artículo titulado " La Argentina de Javier Milei, sacudida por los escándalos y la desaceleración económica ". Allí, la periodista Ciara Nugent analizó la caída en la popularidad del presidente "mientras sus funcionarios se enfrentan a acusaciones de corrupción y el desempleo aumenta".

"La popularidad de Milei ha caído de alrededor del 45% en febrero a alrededor del 35% este mes, según varias encuestas. Y la confianza en su administración se desplomó un 12% en abril, su cuarta caída mensual consecutiva, según un índice muy seguido por la Universidad Torcuato di Tella", señaló en primer lugar.

Teniendo en cuenta este dato, en el marco de las elecciones del año que viene, observó que, del otro lado, "los partidos de la oposición argentina siguen siendo muy impopulares, lastrados por su propia mala gestión de la economía y desorientados por la victoria sorpresa del presidente en 2023. Sin embargo, están empezando a reorganizarse y, en las últimas semanas, han iniciado la búsqueda de nuevos candidatos para enfrentarse a Milei en 2027".

El impacto de la recesión y los escándalos de corrupción

En el plano económico, la periodista del Financial Times comentó que "el alivio que sintieron los argentinos al ver que Milei había logrado controlar la reciente inflación de tres dígitos, ha dado paso a la frustración, a medida que la actividad se desploma en el comercio minorista, la manufactura y las principales industrias". Esto viene acompañado con el hecho de que "los salarios reales están bajando y el desempleo alcanzó el 7,5% en los últimos tres meses de 2025, la peor cifra del cuarto trimestre desde 2020".

En tercer lugar, Nugent habló de los "escándalos relacionados con la riqueza de los funcionarios han tocado una fibra sensible": "El más perjudicial es la investigación sobre posibles gastos de Manuel Adorni que podrían ser incompatibles con su escaso salario público y los ahorros declarados".

"Otras polémicas recientes han involucrado a un alto funcionario del Ministerio de Economía que renunció tras admitir que ocultó propiedades en Estados Unidos a las autoridades fiscales argentinas, así como nuevas revelaciones sobre la participación de Milei en una posible estafa relacionada con criptomonedas en 2024. El presidente ha negado cualquier irregularidad", recordó también.

En ese sentido, la periodista reflexionó: "Estos escándalos están lejos de ser los más extravagantes registrados en Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó recientemente a cumplir una condena de seis años de arresto domiciliario por su participación en un esquema que desvió cientos de millones de dólares de los fondos de infraestructura pública".

Asimismo, indicó que, "en privado, analistas y funcionarios sugieren que algunas de las irregularidades podrían estar relacionadas con la práctica extremadamente extendida entre los argentinos de ocultar dinero a las autoridades fiscales, más que con corrupción específica del gobierno".

Conflictos con la prensa e internas en el círculo presidencial

Otro de los factores mencionados en el artículo tiene que ver con la "batalla de larga data con los medios de comunicación argentinos" que se intensificó en el último tiempo: "Este mes, Milei prohibió el acceso de todo el cuerpo de prensa al Palacio Presidencial durante una semana, alegando una investigación sobre una filmación no autorizada realizada por un medio".

Finalmente, Nugent analizó la interna en el Gobierno. "A los problemas de Milei se suma una disputa interna cada vez más enconada entre su hermana y jefa de gabinete, Karina Milei, y su asesor político estrella, Santiago Caputo. Los organizadores leales a Karina Milei están demandando a influencers libertarios alineados con Caputo por supuestos abusos en las redes sociales. Los analistas sospechan que algunos escándalos recientes podrían deberse a filtraciones relacionadas con las luchas internas", escribió.

Para concluir, la periodista reveló que "los funcionarios de Milei temen un daño duradero", y citó: "El caso de Adorni está erosionando a todo el gobierno y eclipsando todo el buen trabajo que estamos haciendo".