Martín Llaryora apuntó a Javier Milei por el ajuste en discapacidad: "Es una crueldad social sin precedentes"

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , endureció su discurso frente al Gobierno nacional al cuestionar los recortes que realizó la gestión del presidente Javier Milei en áreas sensibles como discapacidad y PAMI. Lo hizo tras anunciar la creación en esa provincia de un fondo de emergencia para contener a instituciones en crisis.

“El tema discapacidad es totalmente cruel. La ley prevé recursos y es increíble que no se esté cumpliendo”, expresó el mandatario cordobés al describir la situación que atraviesan organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. En esa línea, advirtió que muchas entidades “están al borde del cierre, de no poder prestar servicios” y que incluso hay trabajadores que “ya no cobran sus sueldos”.

Frente a ese escenario, la Provincia lanzó el programa “Córdoba Sostiene”, que contempla un fondo extraordinario de 2.000 millones de pesos. “Hemos escuchado y creamos este programa para que estas instituciones puedan cubrir su funcionamiento”, explicó Llaryora, al tiempo que remarcó: “Nuestra intención es sostener el entramado institucional para que nadie se sienta solo”.

El gobernador también apuntó contra el funcionamiento del PAMI y los retrasos en los pagos. “El otro reclamo son los atrasos del PAMI, que afectan a nuestros abuelos y jubilados”, sostuvo, y citó como ejemplo la situación en Marcos Juárez, donde miles de afiliados vieron resentida su cobertura.

“Las provincias y los municipios no pueden suplir lo que la Nación ha dejado de hacer”, afirmó, y agregó que el organismo nacional “tiene que pagar”. En ese sentido, advirtió que Córdoba deberá afrontar parte de ese impacto: “Los cordobeses nos vamos a tener que hacer cargo del incumplimiento del PAMI”.

Cabe recordar que, en los últimos días, intendentes de distintas localidades de Córdoba profundizaron sus reclamos ante delegaciones del PAMI por las demoras en pagos y la reducción de prestaciones que afectan a jubilados. Jefes comunales del interior coincidieron en señalar que la situación se volvió insostenible, con clínicas y prestadores que advierten sobre la imposibilidad de continuar brindando servicios si no se regulariza la deuda. En varias ciudades, los planteos se realizaron de manera conjunta, con presentaciones formales y reuniones en las sedes del organismo.

Los intendentes remarcaron que el impacto ya se traslada directamente a los vecinos, con afiliados que deben viajar a otras localidades para recibir atención o enfrentan demoras en prácticas básicas. En ese contexto, reclamaron una respuesta urgente del organismo nacional y advirtieron que los municipios no cuentan con recursos para cubrir esas prestaciones. La preocupación crece en el interior provincial, donde el sistema de salud depende en gran medida de los convenios con PAMI y de su normal funcionamiento.

Crisis, desempleo y contención social

En su alocución, Llaryora fue especialmente crítico al describir las consecuencias sociales del ajuste: “Lo que está pasando hoy es que las consecuencias ya no son solo provinciales o municipales, hoy están en los vecinos: cierre de empresas, desempleo y problemas sociales cada vez más visibles”, preciso.

Finalmente, Llaryora insistió en que el eje de la gestión debe estar puesto en el trabajo y la contención social. “Si no hay trabajo, es muy difícil recuperar cualquier modelo económico”, señaló. En ese sentido, defendió un esquema de equilibrio fiscal siempre que esté acompañado de políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables.