Internaciones y guardias de PAMI: qué cubre y cómo cambiar el prestador

El PAMI difundió una guía para sus afiliados con precisiones sobre la atención en urgencias e internaciones . El sistema asigna un prestador específico para guardias y hospitalizaciones, lo que permite organizar la cobertura según cada situación médica y la cartilla vigente.

Cada afiliado cuenta con un centro de salud definido para estos casos. La atención contempla urgencias, tratamientos prolongados y cirugías, con un esquema de derivación que ordena la asistencia dentro de la red asignada.

PAMI da la posibilidad de cambiar de prestador para guardias e internaciones de forma online.

Durante una internación, el organismo garantiza la cobertura total de las prácticas médicas necesarias mientras dure la estadía. Esto incluye:

estudios y diagnósticos

intervenciones quirúrgicas

seguimiento y atención profesional vinculada al cuadro clínico

Cómo consultar y modificar el prestador en PAMI

El sistema ofrece herramientas digitales para verificar el prestador asignado. La consulta puede hacerse desde la cartilla médica personal, disponible online y accesible desde celular o computadora.

Las opciones para conocer el centro de salud asignado son:

la app Mi PAMI

el sitio web oficial

Por otro lado, el cambio de prestador es un trámite habilitado que puede realizarse cuando el afiliado lo considere necesario, siempre que cumpla con las condiciones del organismo.

Las vías disponibles son:

gestión digital desde la web

trámite presencial en agencias, con turno previo

Cuándo impacta el cambio de prestador

El momento en que se realiza la solicitud define cuándo se aplica la modificación:

entre el 1 y el 20 del mes → rige desde el mes siguiente

entre el 21 y el 30 → se aplica al mes posterior

Un punto clave es que no se puede gestionar el cambio mientras el afiliado esté internado. Por eso, el PAMI recomienda verificar con anticipación el prestador asignado para evitar inconvenientes ante una eventual atención médica.