Aumentan las cuotas de colegios privados: cuánto costarán desde mayo

La provincia de Buenos Aires autorizó un aumento de hasta el 3,5% en las cuotas de colegios privados con subsidio estatal. El nuevo cuadro tarifario, que rige desde mayo, fue aprobado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y alcanza a instituciones de gestión privada con aporte público.

Cuánto saldrán las cuotas de los colegios privados desde mayo. Foto: Santiago Tagua/MDZ

El factor económico pone en alerta a los colegios privados de Mendoza Foto: Santiago Tagua/MDZ

El esquema oficial establece montos diferenciados según el nivel educativo y el porcentaje de subvención estatal.

Con subvención total: hasta $37.520

Con 40% de aporte: hasta $199.920

Facturación y requisitos para los colegios

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) recordaron que las escuelas deben detallar en cada factura el porcentaje de aporte estatal, tal como lo establece la normativa vigente.

Por qué aumentan las cuotas

Según explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa, los incrementos buscan acompañar la suba de costos del sector educativo.

Entre los principales factores:

Los salarios docentes aumentaron un 17,6% desde diciembre de 2025

Solo el 13,5% fue trasladado a las cuotas

La imposibilidad de aplicar retroactivos genera desfasajes cercanos al 30%

También suben las cuotas en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno autorizó un incremento de hasta el 5% en las cuotas de colegios privados con subsidio estatal, también desde mayo.

La medida responde al impacto del contexto económico tanto en las instituciones educativas como en las familias, en el marco del ciclo lectivo 2026.

Con estos ajustes, las cuotas vuelven a actualizarse en línea con los costos del sistema educativo, marcados por subas salariales y mayores gastos operativos.