Colegios privados deberán emitir factura electrónica sin excepciones

El gobierno nacional, a través de ARCA , está decidido a avanzar con una normativa que elimina los esquemas flexibles que existían hasta ahora. Por eso, a partir de julio de 2026, y mediante la Resolución General582 4/2026, entra en vigencia un cambio clave en la facturación de los colegios privados que establece la obligatoriedad de emitir una factura electrónica por cada pago recibido, sin excepciones .

El objetivo es avanzar hacia una mayor trazabilidad en tiempo real y reducir los márgenes de informalidad dentro del sistema educativo . Con estos cambios, los colegios deberán adaptar sus sistemas administrativos y procesos internos para cumplir con un modelo más transparente, digital y controlado.

La medida, a su vez, ordena la información fiscal, eleva la responsabilidad administrativa y obliga a revisar sistemas internos y circuitos de trabajo, generando un impacto administrativo muy alto ya que la resolución elimina excepciones que estuvieron vigentes por décadas: los colegios que antes emitían resúmenes propios o utilizaban sistemas mixtos deberán migrar por completo a la facturación electrónica .

El objetivo es avanzar hacia una mayor trazabilidad en tiempo real y reducir los márgenes de informalidad dentro del sistema educativo.

En relación al alcance, la nueva disposición amplía el universo de obligados y desaparecen las zonas grises. La obligatoriedad de emitir comprobantes es para:

Institutos de enseñanza oficial: colegios de nivel inicial, primario y secundario.

de nivel inicial, primario y secundario. Academias de idiomas y formación profesional: centros que antes operaban con comprobantes simplificados.

Enseñanza no formal y actividades extracurriculares: clubes de tareas, talleres de arte, música o deportes que perciban aranceles.

Ante este panorama, la pregunta clave es si las instituciones educativas están preparadas para ese desafío que no es sólo legal sino que implica digitalizar de manera definitiva su tesorería, automatizar la facturación por WhatsApp y profesionalizar su recaudación.

Anticiparse es la clave

En la implementación de sistemas de gestión (ERP), uno de los principales desafíos es la integración con los organismos reguladores. La RG 5824 no es la excepción. Intentar cumplir con esta normativa usando el “Facturador en Línea” de ARCA para instituciones con muchos alumnos no es viable porque implica una carga administrativa excesiva y poco eficiente.

Otro problema frecuente es que la facturación electrónica no esté integrada directamente al sistema donde se gestionan los datos de los alumnos. En ese sentido, errores en CUIT/CUIL pueden generar rechazos de facturas por datos incorrectos.

Asimismo, pagos que se registran pero no se facturan, o facturas emitidas sin respaldo en ingresos reales pueden generar falta de trazabilidad. Finalmente, la cantidad de horas que se destinan a tareas manuales generan sobrecarga administrativa.

arca La pregunta clave es si las instituciones educativas están preparadas para ese desafío. Archivo.

Por todo esto, “la función estrella” que toda entidad educativa necesita hoy es la interconexión vía Web Services con ARCA. No se trata solo de emitir un PDF sino de que, al procesar el lote de cuotas del mes, el sistema pueda validar datos de los tutores, solicite el CAE (Código de Autorización Electrónico) de forma masiva, genere el comprobante legal (Factura A, B o C) y lo envíe por WhatsApp y/o email.

Este último punto es vital ya que en la era de la inmediatez, el comprobante debe llegar al teléfono del padre una vez producida la confirmación del pago reduciendo el 80% de las consultas administrativas de "no me llegó la factura".

Muchos directivos temen que cambiar de sistema sea un proceso traumático. En nuestra empresa, hemos diseñado el proceso de implementación pensando en la urgencia del contador y el tesorero. Al ser un sistema enfocado puramente en la administración y no en la complejidad académica, la puesta en marcha es inmediata. Subimos su padrón actual y en menos de un día su institución está emitiendo facturas electrónicas conformes a la nueva normativa.

* Diego Tonietti. Contador y founder de CuotaQ