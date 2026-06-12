Banco Comafi amplía la oferta de Cedears y suma a SpaceX al mercado argentino

Banco Comafi anunció la incorporación del Cedear de SpaceX al mercado de capitales argentino, una novedad que permitirá a los inversores locales acceder a una de las compañías tecnológicas y aeroespaciales más relevantes del mundo a través de instrumentos negociados en pesos y bajo regulación local.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto con BYMA y representa un nuevo paso en la expansión del Programa de Cedears administrado por Banco Comafi, que se consolida como el principal emisor de estos certificados en el país.

Con esta incorporación, los ahorristas argentinos podrán invertir en SpaceX desde sus cuentas habituales de inversión, sin necesidad de abrir cuentas en el exterior. El instrumento permite acceder a la evolución bursátil de la compañía mediante un certificado que cotiza en el mercado local y cuya operatoria se realiza en moneda nacional.

La llegada de SpaceX al universo de Cedears se produce luego de la reciente salida a bolsa de la empresa estadounidense, considerada uno de los acontecimientos financieros más relevantes de los últimos años. Fundada por Elon Musk, la firma revolucionó la industria aeroespacial mediante el desarrollo de cohetes reutilizables, servicios de transporte espacial y proyectos de conectividad satelital a través de Starlink.

Desde Banco Comafi destacaron que la incorporación busca acercar oportunidades de inversión global a los inversores argentinos y ampliar las alternativas de diversificación disponibles en el mercado local.

“La incorporación de SpaceX al Programa de Cedears marca un nuevo hito en nuestra estrategia de acercar a los inversores argentinos oportunidades de inversión de alcance global. Hoy los inversores ya pueden acceder a SpaceX desde el mercado argentino, ampliando sus alternativas de diversificación con una de las compañías más innovadoras y relevantes del mundo”, afirmó Carlos Piñeyro, gerente de Custodia Global de Banco Comafi.

El ejecutivo sostuvo además que el lanzamiento refleja el compromiso de la entidad por ofrecer instrumentos que conecten el ahorro local con oportunidades de inversión internacionales, en línea con la creciente demanda de activos vinculados a empresas líderes de los mercados globales.

La incorporación también fue presentada como el resultado de un trabajo conjunto entre Banco Comafi, BYMA y los distintos actores del mercado de capitales argentino. Según indicaron, la coordinación entre entidades financieras, mercados y organismos reguladores permite ampliar el acceso a instrumentos de inversión cada vez más sofisticados y alineados con las tendencias internacionales.

En ese sentido, Piñeyro destacó el acompañamiento de BYMA y el rol de la Comisión Nacional de Valores en el desarrollo de nuevas herramientas financieras. “Valoramos el trabajo de la Comisión Nacional de Valores, cuya visión y acompañamiento ha sido fundamental para continuar impulsando la innovación, la competitividad y la integración del mercado argentino con los principales mercados internacionales”, señaló.

Con el nuevo Cedear ya habilitado para su negociación, Banco Comafi continúa ampliando el abanico de compañías internacionales disponibles para los inversores argentinos. La incorporación de SpaceX se suma así a la estrategia de expansión de instrumentos que buscan acercar al mercado local empresas de referencia mundial en sectores tecnológicos, industriales y de innovación.