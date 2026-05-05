Banco Comafi nombra nuevo CEO y avanza hacia la próxima etapa en la gestión del crédito

En momentos en que la economía aún da señales mixtas según los sectores, los vinculados al agro, oil & gas y minería despegando, mientas que construcción, la industria y el comercio ven caída en la actividad, el sector financiero da pasos concretos hacia la consolidación del crédito para apalancar la actividad económica.

Sin embargo, el negocio financiero tiene como desafíos cambios importantes y por eso requiere que las organizaciones se adapten a los mismos. El Banco Comafi está avanzando en esa línea, y en ese sentido, la Asamblea que tuvo lugar el pasado 29 de abril introdujo modificaciones en el Directorio y en la línea ejecutiva.

La decisión de la asamblea fue designar un Directorio integrado por Guillermo Cerviño como presidente; Francisco Cerviño, vicepresidente; y Maricel Lungarzo, Marcia Ruibal, Eduardo Racedo y Alberto Nougues, como directores titulares.

En este contexto, la Dirección Ejecutiva quedará a cargo de Gonzalo Gutiérrez, quien asume el rol de CEO tomando el lugar de Francisco Cerviño, quien ejerció el cargo durante los últimos 14 años. Antes de esta designación Gonzalo Gutiérrez se desempeñó durante ocho años como director y CFO de Banco Comafi .

Por su parte, Alejandro Haro, continuará como CEO de Comafi Bursátil , liderando los negocios vinculados al mercado de capitales, tal como lo viene haciendo en los últimos años, además de ser miembro del directorio de la compañía holding del grupo.

La compañía

Banco Comafi es un banco privado de capitales argentinos, con una estrategia de crecimiento comprobada y consistentemente rentable.

Un dato relevante es el banco es el primer originador de leasing de la Argentina y el principal comprador de activos distressed. Líder en la emisión de programas de CEDEARs así como también uno de los principales participantes en el servicio de depositaria de fondos comunes de inversión, negocios fiduciarios y custodia de títulos valores.

En el mercado de capitales, Comafi es uno de los principales jugadores en las emisiones de Obligaciones Negociables Pymes del país, tomando roles de Organizador, Colocador y Garante.

Cultivando un fuerte vínculo con los clientes del banco a través de su red de sucursales, su asistente virtual Sofía, y el centro de atención telefónica y Online Banking, atiende las necesidades financieras de miles de compañías y personas en el país.

Banco Comafi encabezan un grupo de empresas argentinas de finanzas y servicios integrado también por: The Capita Corporation, Comafi Bursátil, Comafi Fiduciario Financiero y Nubi.